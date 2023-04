Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bayreuth

BAYREUTH / ECKERSDORF, LKR. BAYREUTH. In der Nacht von Montag auf Dienstag stahlen Diebe einen Audi Q 5 in Eckersdorf und einen Audi Q 7 in Bayreuth. Im Fall Eckersdorf gelang die Festnahme eines Tatverdächtigen in Görlitz. Dieser befindet sich inzwischen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth in Untersuchungshaft. Ob ein Tatzusammenhang der beiden Fälle besteht, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Unbekannte stehlen Audi Q 5 in Eckersdorf – Mann in U-Haft

Im Zeitraum von Montag, 19 Uhr bis Dienstag, 6.30 Uhr stahlen Unbekannte einen Audi Q 5 im Zeitwert von rund 45.000 Euro aus einer Hofeinfahrt in der Johann-Lauterbach-Straße in Eckersdorf. Am Dienstagmorgen geriet der Audi, an dem bereits polnische Kennzeichen angebracht waren, in das Visier einer Streife der Polizei in Görlitz. Bei der folgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich um den gestohlenen Audi aus Eckersdorf handelte. Der moldauische Fahrer wurde am Mittwochvormittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth Haftbefehl gegen den 39-Jährigen.

Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt indes weiter wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls und bittet um Zeugenhinweise. Wer sachdienliche Angaben zu dem Diebstahl des Audi Q 5 machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 mit der Kripo Bayreuth in Verbindung zu setzen.

Diebstahl eines Audi Q 7 in Bayreuth

Am Dienstagvormittag bemerkte der Eigentümer, dass sein Audi Q 7 aus seiner Hofeinfahrt im Wachtelweg in Bayreuth gestohlen worden war. Die Diebe müssen am Dienstag zwischen 2 Uhr und 06.30 Uhr zugeschlagen haben. Sie flüchteten mit dem grauen Fahrzeug mit dem Kennzeichen BT-FX8000 in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Angaben zu dem Diebstahl machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 bei der Kripo Bayreuth zu melden.