MEMMINGEN. Am 15. April fand erstmalig das Event „Polizei Erleben“ statt. Über 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten in Memmingen die Möglichkeit, verschiedene Bereiche der Bayerischen Polizei kennenzulernen.

Aufgeteilt in vier Gruppen durchliefen die Jugendlichen verschiedene Stationen in unterschiedlicher Reihenfolge. Die Diensthundestaffel aus Neu-Ulm stellte ihre vierbeinigen Streifenpartner vor. Sie präsentierten ein reelles Übungsbeispiel, in dem ein bewaffneter Täter schließlich vom Diensthund, der auch als Schutzhund ausgebildet worden war, gestellt wurde. Die Polizeiinspektion und die Autobahnpolizeistation aus Memmingen zeigten den vier Gruppen ihre Fahrzeuge und führten sie in die Hafträume und die Wache. Bei der Station der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen durften die Jugendlichen Spuren, wie zum Beispiel eine Finger- oder DNA-Spur, sichern und einiges über die polizeiliche Kriminaltechnik erfahren. Die Einsatztrainer aus Memmingen führten viele verschiedene Einsatzmittel vor. Die Jugendlichen probierten dann sogar Schutzwesten und -helme an. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten viele Eindrücke sammeln und haben den Veranstaltern sehr positive Rückmeldungen gegeben. So ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dieses Event nächstes Jahr erneut stattfinden wird. (PP Schwaben Süd/West)

