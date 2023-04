BAYREUTH. Im Zeitraum von Montagnachmittag auf Dienstagnachmittag drangen Diebe gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus in Bayreuth ein. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Täter verschafften sich in der Zeit von Montag, 14 Uhr, auf Dienstag, 14.15 Uhr, gewaltsam durch ein Fenster Zutritt zu der Wohnung in der Königsbergstraße in Bayreuth und verursachten dabei einen Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Anschließend flüchteten sie unerkannt mit Diebesgut im Wert einer niedrigen dreistelligen Summe.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr.: 0921/506-0 bei der Kriminalpolizei Bayreuth zu melden.