Kurz vor 22:00 Uhr betrat der bislang unbekannter Täter eine Tankstelle im Sälzerweg. Mit einer mitgeführten Axt bedrohte er den Angestellten und nahm selbst Bargeld aus einer Kassenschublade an sich. In der Folge verließ der Unbekannte mit seiner Beute im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrages die Tankstelle und entfernte sich zu Fuß in Richtung Würzburger Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Einsatzkräften der Aschaffenburger Polizei blieb erfolglos. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch vor Ort die weiteren Ermittlungen übernommen.



Ein möglicher Zusammenhang mit einem Tankstellenüberfall vom 24.02.2023 in der Spessartstraße wird derzeit von der Kriminalpolizei geprüft. Wie auch bei den Ermittlungen zu dem Fall Ende Februar liegen den Beamten Videoaufzeichnungen von der Tat vor. Auffällig sind die Ähnlichkeiten im Vorgehen und auch bei der Kleidung des Räubers.