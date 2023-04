A9 / BAYREUTH. In der Nacht auf Mittwoch entdeckten Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth bei einer Kontrolle auf der A 9 eine größere Menge Diebesgut. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen.

Am Mittwoch, kurz nach 0 Uhr, geriet ein Peugeot mit polnischer Zulassung in das Visier einer Streife der Verkehrspolizei Bayreuth. Sie stoppten das Fahrzeug auf der A9, an der Anschlussstelle Bayreuth-Süd, Fahrtrichtung Berlin. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs und der drei polnischen Insassen, entdeckten die Beamten eine große Menge von original verpackten Waren, im Verkaufswert von insgesamt etwa 10.000 Euro. Sie nahmen das Trio vorläufig fest und stellten das mutmaßliche Diebesgut sicher, bevor die Kriminalpolizei Bayreuth die Ermittlungen übernahm. Nach ersten Erkenntnissen kann ein Teil der Gegenstände einem Ladendiebstahl in Offenburg, Baden-Württemberg, zugeordnet werden. Die Zuordnung der restlichen Waren ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Die drei Fahrzeuginsassen wurden inzwischen wieder auf freien Fuß gesetzt.