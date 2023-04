630. Verdacht eines Sexualdeliktes bestätigt sich nicht – Au

-siehe Nachtrag Pressebericht vom 17.03.2023, Nr. 452

Wie bereits berichtet, befand sich am Donnerstag, 16.03.2023, gegen 23:00 Uhr, eine 24-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Dachau zusammen mit mehreren Bekannten in der Hochstraße auf dem dortigen Starkbierfest am Münchner Nockherberg. Die 24-Jährige kam verwirrt und im Unterleib stark blutend von einem Toilettengang zurück, weswegen man von einem Sexualdelikt ausging. Sie wurde von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert.

Intensive Ermittlungen durch das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) haben nun ergeben, dass mittlerweile von einem Unfall mit einem unglücklichen Sturzgeschehen auszugehen ist.

Das Ergebnis der Ermittlungen nahm die 24-Jährige mit großer Erleichterung zur Kenntnis.

631. Brandfall; eine Person verletzt – Sauerlach

Am Dienstag, 18.04.2023, gegen 10:55 Uhr, erhielt die Polizei die Mitteilung über einen Brand auf einer Dachterrasse. Daraufhin wurden mehrere Streifenwägen, sowie die Feuerwehr zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Von Seiten der Polizei wurden Absperrungen eingerichtet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten Europaletten und eine Couch, welche nah an der Hauswand aufgestellt waren, in Brand.

Eine 59-Jährige aus dem Landkreis Miesbach, welche sich in ihrem Büro befand, bemerkte den Brand und versuchte, diesen eigenständig mittels Kissen zu ersticken. Dabei zog sie sich Verletzungen zu. Ein 58-jähriger Angestellter aus Sauerlach konnte das Feuer mittels Feuerlöscher ablöschen. Die Nachlöschung erfolgte durch die freiwillige Feuerwehr.

Die 59-Jährige wurde durch den Rettungsdienst ambulant versorgt.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

632. Pkw gerät in den Gegenverkehr; eine Person leicht verletzt – Perlach

Am Dienstag, 18.04.2023, gegen 16:00 Uhr, fuhr eine 58-Jährige mit einem Pkw BMW die Putzbrunner Straße in Richtung Putzbrunn. Zur gleichen Zeit fuhr ein 46-Jähriger mit einem Pkw Tesla die Putzbrunner Straße in Fahrtrichtung München. Im Fahrzeug des 46-Jährigen befanden sich zu dieser Zeit zwei Familienangehörige (49 und 8 Jahre alt).

Vermutlich aufgrund einer akuten Erkrankung geriet die 58-Jährige bei gerader Straßenführung in den Gegenverkehr und kollidierte trotz eines Ausweichversuches mit dem Pkw des 46-Jährigen. Nach der Kollision mit dem Pkw geriet das Fahrzeug der 58-Jährigen auf den gegenüberliegenden Rad- und Gehweg und prallte gegen einen Baum.

Durch den Aufprall verletzte sich die 58-Jährige und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen des Pkw Tesla bleiben unverletzt.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

633. Schadensträchtiger Einbruch in Doppelhaushälfte – Hohenbrunn

Am Dienstag, 18.04.2023, im Zeitraum zwischen 13:15 Uhr und 15:00 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter ein durch Hecken sichtgeschützes Grundstück im Bereich einer Wohnsiedlung Nahe der S-Bahnstation Wächterhof. Er verschaffte sich gewaltsam Zutritt in die Doppelhaushälfte.

Anschließend durchsuchte der Täter sämtliche Räumlichkeiten des Anwesens nach Diebesgut und entwendete diversen Schmuck sowie Goldmünzen. Der Gesamtwert der Beute beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Im Anschluss an die Tat flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des S-Bahnhofs Wächterhof (Hohenbrunn) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

634. Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus – Am Hart

Am Dienstag, 18.04.2023, gegen 10:50 Uhr, klingelte es an der Haustür eines freistehenden Einfamilienhauses im Bereich Am Hart. Die über 90-Jährige begab sich in den Flur um die Tür zu öffnen. In diesem Moment nahm sie aus dem Bereich des Wohnzimmers ein Klirren wahr. Daraufhin ging die Frau in den Wohnbereich und konnte einen ihr unbekannten Mann an der Terassentür erkennen, welcher unmittelbar die Flucht ergriff. Die Frau stellte fest, dass die Glasfüllung der Terassentür gesplittert war. Daraufhin verständigte die über 90-Jährige den Polizeinotruf.

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung ergab keine Hinweise auf den Täter. Eine Täterbeschreibung war nicht möglich.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Sudetendeutschestraße, Lieberweg (Am Hart) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.