HAMMELBURG, LKR. BAD KISSINGEN. Die Polizei Hammelburg ermittelt zum Urheber eines Hakenkreuzes, welches auf eine Hauswand in der Altstadt gesprüht wurde. Zeugen werden gebeten sich zu melden.



Am Dienstagvormittag meldete sich ein Bewohner bei der Hammelburger Polizei und teilte mit, dass er an einer Hauswand in der Dalbergstraße ein Hakenkreuz festgestellt habe Diese wurde in einem noch nicht näher eingrenzbaren Zeitraum mit schwarzer Farbe aufgesprüht.



Die Polizeiinspektion Hammelburg übernahm in der Folge die Ermittlungen und bittet nun Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 09732/906-0 zu melden.