ILLERTISSEN. Zum 1. Mai 2023 wird Franz Mayr, Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Illertissen, in den Ruhestand versetzt. Sein Nachfolger wird Alexander Kurfürst, der bisher schon stellvertretender Leiter der PI Illertissen war.

Im Rahmen eines Festaktes verabschiedete Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner den Ersten Polizeihauptkommissar am 18.04.2023 in den Ruhestand. Franz Mayr trat im Oktober 1980 in der 2. Qualifikationsebene in den Polizeidienst ein. Nach beendeter Ausbildung wurde er 1984 als Inspektionsbeamter nach Augsburg versetzt. 1990 wechselte er zur Augsburger Kripo und trat 1992 sein Studium zur 3. Qualifikationsebene an. Nach dessen Abschluss 1994 kam Franz Mayr erneut zur Kriminalpolizei nach Augsburg. Er wechselte 1996 in das neu geschaffene Fachkommissariat Organisierte Kriminalität, bevor er im Juni 2005 zur Kriminalpolizeiinspektion Memmingen wechselte. 2011 wechselte Franz Mayr zur Autobahnpolizeistation Memmingen als stellvertretender Dienststellenleiter, bevor er am 1. April 2015 die Leitung der Polizeiinspektion Illertissen übernahm. Der Erste Polizeihauptkommissar stand damit mehr als acht Jahre an der Spitze der Dienststelle.

Gleichzeitig führte Dr. Claudia Strößner den designierten Nachfolger Alexander Kurfürst in sein Amt ein. Der 45-jährige Polizeihauptkommissar startete seine Laufbahn bei der Polizei 1995 in der 2. Qualifikationsebene und wechselte im Jahr 2000 nach Illertissen, bevor er 2005 mit seinem Studium für den Aufstieg in die 3. Qualifikationsebene begann. Danach folgten verschiedene Funktionen bei den Polizeiinspektionen Neu-Ulm und Weißenhorn, bevor er von 2011 bis 2013 bereits als Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Illertissen Dienst verrichtete. Über einen Umweg bei der PI Weißenhorn kehrte er im September 2018 als stellvertretender Dienststellenleiter zur Polizeiinspektion Illertissen zurück.

Dr. Strößner würdigte die Leistungen von Franz Mayr:

„Sie standen 43 Jahre im Dienst der Bayerischen Polizei und leiteten zuletzt engagiert über mehrere Jahre die Polizeiinspektion Illertissen. Ich danke Ihnen für Ihre hervorragende Arbeit im Dienste der Bürgerinnen und Bürger und den menschlichen Führungsstil gegenüber Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.“

Sie begrüßte gleichzeitig seinen Nachfolger:

„Die Polizeiinspektion Illertissen bekommt einen neuen Leiter, der mit den regionalen Gegebenheiten, der Dienststelle und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterin bestens vertraut ist. Ich wünsche Ihnen stets ein glückliches Händchen für die Führung Ihrer Dienstgeschäfte.“

(PP Schwaben Süd/West)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).