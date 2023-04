LKR. REGENSBURG. Nach umfangreichen Ermittlungen gelang der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Regensburg die Festnahme von drei mutmaßlichen Drogenhändlern. Es wurden mehrere Kilogramm Marihuana, eine große Aufzuchtanlage mit rund 500 Marihuana-Pflanzen sowie über 20.000 Euro Bargeld sichergestellt.

Bereits seit mehreren Monaten ermittelte die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg gegen mehrere Verdächtige aus dem Landkreis Regensburg. Sie stehen in dringendem Verdacht, mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben.

Am Mittwoch, den 12. April 2023, wurden die Wohnungen der aus dem Landkreis Regensburg stammenden Tatverdächtigen mit richterlichem Beschluss durchsucht. Hierbei fanden die eingesetzten Beamten in einer Wohnung mehrere Kilogramm Marihuana und in einem weiteren Gebäude sogar eine professionelle Aufzuchtanlage mit circa 500 Marihuanapflanzen und wiederum mehrere Kilogramm Marihuana. Die Pflanzen und die aufgefundenen Betäubungsmittel wurden als Beweismittel sichergestellt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ die Ermittlungsrichterin Haftbefehl gegen die drei deutschen Tatverdächtigen im Alter von 25, 47 und 48 Jahren. Die Männer sitzen derzeit in bayerischen Justizvollzugsanstalten in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen in diesem Fall sind noch nicht abgeschlossen und werden von der Kriminalpolizei Regensburg in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Regensburg fortgeführt.