NEU-ULM. Am 06.05.2023 findet der zweite Sportaktionstag der Polizei Neu-Ulm statt. Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West lädt alle Interessierten zur Teilnahme ein.

Sie interessieren sich für einen Ausbildungs- oder Studienplatz bei der Bayerischen Polizei, haben aber gehört, dass der Sporttest so schwer sein soll? Dann haben Sie jetzt die Möglichkeit, unseren Sporttest vorab einmal zu üben.

Im Einstellungsverfahren müssen alle Bewerberinnen und Bewerber den aus dem folgenden vier Disziplinen bestehenden Sporttest absolvieren:

Kleinbankspringen,

Bankdrücken,

Pendellauf,

Coopertest (12-Minuten-Lauf)

Wer seinen aktuellen Leistungsstand testen möchte, hat dazu am Samstag, den 06.05.2023, in der Gustav-Benz-Halle in Neu-Ulm die Möglichkeit. Der Sportaktionstag findet ab 10:00 Uhr statt. Die Sportstätten sind grundsätzlich bis 14:00 Uhr reserviert, ab 13:00 Uhr startet der letzte Trainingsdurchlauf. An allen Stationen werden Sie durch unsere Sportübungsleiter und Beamte betreut. Gerne geben Ihnen diese Tipps zur Vorbereitung auf die Einstellungsprüfung und stehen Ihnen für Ihre Fragen zur Verfügung.

Zwischen 08:00 Uhr und 10:00 Uhr haben Sie am 06.05.2023 zusätzlich die Möglichkeit, das (Jugend-) Schwimmabzeichen in Bronze im Hallenbad in Neu-Ulm abzulegen. Die Kosten für das Schwimmabzeichen sind von jedem Teilnehmer selbst zu tragen.

Wir laden zum Sportaktionstag nicht nur Sie, liebe Bewerberinnen und Bewerber, ein, auch sind Ihre Partner, Familienangehörigen oder Freunde herzlich eingeladen, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Es besteht auch für die Begleitperson die Möglichkeit, den Sporttest zu absolvieren.

Wir bitten um vorherige Anmeldung, da wir sonst eine Teilnahme nicht garantieren können. (PP Schwaben Süd/West)