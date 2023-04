0719 – Drei Autos verkratzt

Stadtbergen – Im Zeitraum von Freitag bis Montag (17.04.2023) beschädigte ein bislang unbekannter Täter drei Autos eines 53-Jährigen in der Dr.-Frank-Straße.

Der 53-Jährige parkte am 14.04.2023 gegen 19.00 Uhr drei Fahrzeuge am rechten Fahrbahnrand. Am 17.04.2023 gegen 11.00 Uhr stellte er an allen drei Fahrzeugen Kratzer im Lack fest. Schätzungen zufolge liegt der Sachschaden bei ca. 30.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

0720 – Einbruch in Einfamilienhaus

Wulfertshausen – Im Zeitraum von Freitag, 14.04.2023, 20.00 Uhr bis Montag, 17.04.2023, 11.00 Uhr drangen der oder die bislang unbekannten Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Moosstraße ein. Ein genauer Sach- oder Beuteschaden kann derzeit nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810 entgegen.

0721 – Autofahrer fährt auf Gehweg auf Fußgängerin zu

Hegnenbach - Gestern (17.04.2023) verletzte sich gegen 07.00 Uhr eine Fußgängerin, als sie im Bereich St.-Georg-Straße / Kirchgasse einem Auto ausweichen musste.

Die 57-Jährige Frau lief zunächst mit ihrem Hund auf einem Gehweg. Auf dem Gehweg fuhr der Frau aus bislang ungeklärter Ursache unvermittelt ein dunkler Pkw entgegen. Beim Ausweichen stolperte die Frau offenbar und stürzte. Dabei verletzte sie sich leicht. Das bislang unbekannte Fahrzeug entfernte sich daraufhin von der Örtlichkeit.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Zusmarshausen unter 08291/1890-0 zu melden.

0722 – Alkoholfahrt in Nördlingen

Nördlingen - Gestern (17.04.2023) Nachmittag kontrollierte eine Polizeistreife in der Lerchenstraße einen 23-Jährigen in seinem Auto.

Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Mann unter Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und leiteten gegen den Mann zudem ein Bußgeldverfahren ein.

0723 – Diebstahl aus Jacke

Dillingen - Gestern (17.04.2023) entwendete ein bislang unbekannter Mann gegen 12.00 Uhr in einem Verbrauchermarkt im Georg-Hogen-Ring einen Geldbeutel.

Der Geldbeutel befand sich in der Jackentasche eines 73-Jährigen. Der Diebstahl wurde durch den Mann zunächst nicht bemerkt. Im Anschluss hob der Täter mit der Scheckkarte des 73-Jährigen in einer Bank einen Geldbetrag im unteren vierstelligen Bereich ab.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, etwa 35 Jahre alt, 180 cm, schlank, schwarze glatte Haare, Brille, Anzug mit Einstecktuch.

Der Täter war offensichtlich in Begleitung einer Frau, welche wie folgt beschrieben wird: weiblich, etwa 35 Jahre alt, 170 cm, schlank, lange schwarte glatte Haare, beiger Trenchcoat.

Zeugen werden geben sich unter 09071/56-0 an die Polizeiinspektion Dillingen zu melden.

Die Polizei rät die Geheimnummer niemals zu notieren oder im Geldbeutel aufzubewahren. Weitere Informationen finden Sie hier...