LENGGRIES, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Am Montagnachmittag, den 17. April 2023, kam es zu einem Garagenbrand in der Karwendelstraße in Lenggries. Der dabei entstandene Schaden wird im hohen fünfstelligen Bereich geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Über den Notruf der Integrierten Leitstelle wurde am Montag, den 17. April 2023, gegen 14:30 Uhr, ein Garagenbrand in der Karwendelstraße in Lenggries mitgeteilt.

Die örtlichen Feuerwehren konnten das Feuer relativ rasch unter Kontrolle bringen und so ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnhäuser verhindern. Die Garage selbst brannte jedoch erheblich aus.

Der entstandene Schaden an der Garage wird nach einer ersten Schätzung im hohen fünfstelligen Bereich eingeordnet.

Noch vor Ort übernahmen Beamte der PI Bad Tölz die ersten Ermittlungen. Inzwischen führt der Kriminaldauerdienst, unterstützt von Beamten der Spurensicherung der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim, die weiteren Untersuchungen zur Brandursache.

Aktuell gibt es keine Hinweise auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung. Vielmehr wird von einem technischen Defekt als Ursache ausgegangen.