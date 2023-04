Freising und Ingolstadt; Der April war für die Polizeiinspektionen Freising und Ingolstadt von Personalveränderungen geprägt.

Polizeioberrat Matthias Schäfer, der seit September 2021 Leiter der Polizeiinspektion in der Domstadt war, hat Freising verlassen. Er bildet fortan zusammen mit Polizeidirektor Tobias Uschold das neue Führungsteam der Polizeiinspektion Ingolstadt. Für Schäfer bietet sich durch den Wechsel zur größeren Dienststelle eine neue berufliche Perspektive sowie die Möglichkeit, zum Polizeidirektor befördert zu werden. „Ich bin dankbar für die gute Zusammenarbeit und die hervorragende Arbeit meiner Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektion Freising und freue mich zugleich auf die verantwortungsvolle Aufgabe in Ingolstadt“, so der 49-Jährige.

Die Polizeiinspektion Freising wird seit Anfang des Monats von zwei äußerst erfahrenen Polizeibeamten geleitet. Der langjährige Vertreter, Erster Polizeihauptkommissar Hans-Jürgen Hintermeier, bleibt seiner Funktion in bewährter Weise treu. Durch diesen Schritt wurde Polizeihauptkommissar Ralf Schmidt die Möglichkeit gewährt, die Dienstgeschäfte als Interimsleiter der PI Freising zu übernehmen. Im Rahmen des Personalentwicklungsprogramms für Spitzenämter der 3. Qualifikationsebene wird der 52-jährige Schmidt die Geschicke der Dienststelle übergangsweise leiten. „Ich möchte den Menschen in der Domstadt, zusammen mit allen Kolleginnen und Kollegen der Freisinger Polizei, als bürgernaher und zuverlässiger Ansprechpartner zur Verfügung stehen“, sagt Schmidt mit Blick auf die kommende Zeit. Der Dienstposten als Inspektionsleiter der PI Freising wurde ausgeschrieben, über den Ausgang des laufenden Bewerbungsverfahrens wird berichtet.

Über den Wechsel Schäfers an die Donau freut sich auch der Chef der Ingolstädter Schutzpolizei, Polizeidirektor Tobias Uschold: „Ich bin froh, mit Matthias Schäfer einen so einsatzerfahrenen Beamten an meiner Seite zu haben und freue mich auf die Zusammenarbeit“, so Uschold.