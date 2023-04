LKR. TIRSCHENREUTH. Am Montag, 17.April 2023, um 14.05 Uhr, wurde ein Wohnungsbrand per Notruf gemeldet. In einem Mehrfamilienhaus kam es zu einem Brand. Eine Person wurde verletzt und kam ins Krankenhaus.

Am Montag, 17.April 2023, wurde über Notruf ein Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus im westlichen Landkreis Tirschenreuth gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr befanden sich keine Personen mehr im Gebäude. Der 60-jährige Mieter der Einliegerwohnung, welche als Brandherd festgestellt worden war, musste wegen seiner Verletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Auf Grund der Spurenlage am Brandort und den ersten Ermittlungen steht der Verletzte unter dem dringenden Tatverdacht, selbst den Brand verursacht zu haben. Die Kündigung des Mietvertrages könnte das mögliche Tatmotiv sein. Die Sachbearbeitung wurde zeitnah durch die Kriminalpolizei Weiden übernommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Weiden wurde der Tatverdächtige dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Gegen den Tatverdächtigen wurde Haftbefehl erlassen.