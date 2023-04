OBERFRANKEN. Am kommenden Freitag jährt sich der bayernweite 24-Stunden-Blitzmarathon zum zehnten Mal. Auch die oberfränkischen Dienststellen leisten mit zahlreichen Messstellen ihren Beitrag zur Verkehrssicherheit. Überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit war auch im Jahr 2022 eine der Hauptunfallursachen.

Rasen kann töten

Nach wie vor ist zu hohe und nicht angepasste Geschwindigkeit eine der Hauptursachen für tödliche Verkehrsunfälle. Bayernweit hatten etwa ein Viertel aller tödlichen Verkehrsunfälle überhöhte Geschwindigkeit als Ursache - in Oberfranken sogar fast die Hälfte. Die Statistik zeigt deutlich, dass die Überwachung der Geschwindigkeit weiterhin elementar wichtig ist, um Verkehrsunfälle zu vermeiden.

Europaweiter Speedmarathon

Die Präsidien der Bayerischen Landespolizei beteiligen sich an dem einwöchigen, europaweiten Speedmarathon, der dieses Jahr am Montag, 17. April, startete. Am Schwerpunkttag von Freitag, 21. April, 6 Uhr, bis Samstag, 22. April, 6 Uhr, werden Kräfte der oberfränkischen Polizei an etwa 80 möglichen Messstellen verstärkt vertreten sein.

Ziel der Aktion ist es, Verkehrsteilnehmende auf die Gefahren überhöhter Geschwindigkeit aufmerksam zu machen und in diesem Hinblick das Verantwortungsbewusstsein zu steigern. Deswegen sind bereits im Vorfeld alle bayerischen Messstellen auf der Internetseite des Bayerischen Innenministeriums, unter folgendem Link, öffentlich einsehbar: https://www.stmi.bayern.de/med/aktuell/archiv/2023/230421blitzmarathon/