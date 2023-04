Brand am Karfreitag - Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung - Kripo sucht weiterhin Zeugen

WÖRTH, LKR. MILTENBERG. Wie bereits berichtet, kam es am Karfreitag, gegen 02:00 Uhr, in der Wörther Altstadt zu einem Brand, bei dem ein Anbau einer Werkstatt vollständig zerstört wurde. Das Feuer hatte auch auf ein unbewohntes Haus übergegriffen. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg ermittelt seither und hat inzwischen neue Erkenntnisse.

Aufgrund der am Brandort durchgeführten Spurensicherungsmaßnahmen gehen die Brandermittler nach jetzigem Sachstand von einer vorsätzlichen Brandlegung aus.



An einem nahegelegenen Haus in der Rathausstraße fanden die Beamten eine weitere Stelle an der versucht worden ist ein Feuer zu entfachen. Ein noch Unbekannter hatte hier eine Holzlagerstelle angezündet. Das Feuer ist jedoch glücklicherweise von selbst erloschen, sodass es sich nicht weiter ausbreiten konnte und zunächst unbemerkt geblieben ist. Der Holzstapel grenzt unmittelbar an ein bewohntes Haus.



Die Kriminalpolizei Aschaffenburg bittet die Bevölkerung von Wörth um Mithilfe und wendet sich mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:

Wer hat in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag verdächtige Personen gesehen, die sich im Bereich der Landstraße, Rathausstraße oder der Mainstraße aufgehalten haben?

Wer hat sonst verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten?

Zeugen werden dringend gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1733 in Verbindung zu setzen.

Handfester Streit auf Baumarktparkplatz - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Am späten Montagvormittag sind zwei Männer auf dem Parkplatz eines Baumarkts in Streit geraten. Die Auseinandersetzung endete handfest. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt und sucht Zeugen des Vorfalls.

Gegen 11:30 Uhr ist es offensichtlich zu dem Aufeinandertreffen der beiden Männer gekommen. Anlass des Streits war eine noch unklare Verkehrssituation im Bereich des Zebrastreifens am Haupteingang des Baumarkts in der Kulmbacher Straße. Ein 48-jähriger Beteiligter war zu Fuß unterwegs. Der ebenso am Streit beteiligte 43-Jährige fuhr mit seinem Pkw über den Parkplatz.

Infolge des Streits kam es offensichtlich zu Handgreiflichkeiten, bei denen der 48-Jährige leicht an der Lippe verletzte wurde.

Die hinzugerufene Streife der Aschaffenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft bei der Klärung des Geschehensablaufs auch auf Hinweise von unbeteiligten Zeugen.

Hinweise nimmt Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Großangelegte Lkw-Kontrollen am Bayerischen Untermain - Vielzahl von Verstößen festgestellt

EICHENBÜHL, LKR. MILTENBERG. Im Laufe des Montagnachmittags haben die Polizeiinspektion Miltenberg und Obernburg zusammen mit der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach auf der Staatsstraße 507 gezielt Lkw-Kontrollen durchgeführt. Neben einer unzureichenden Ladungssicherung konnte mehrere Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten und die zulässige Höchstgeschwindigkeit festgestellt werden.

Mehrere Beanstandungen bei Verkehrskontrollen

Bei der dienststellenübergreifenden Kontrollaktion am Montag legten die eingesetzten Streifen ihren Fokus gezielt auf den Schwerlastverkehr auf der Staatsstraße bei Eichenbühl. Gegen 13:30 Uhr stoppten die Beamten zunächst einen 59-Jährigen mit seinem Sattelzug. Bei der anschließenden Auswertung seines Kontrollgerätes konnten gleich mehrere Verstöße nach dem Fahrpersonalgesetz festgestellt werden. Der Mann, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, konnte seine Fahrt erst nach Zahlung einer Sicherheitsleistung fortsetzen. Bei einer weiteren Kontrolle eines 25-Jährigen aus dem Landkreis Aschaffenburg, gegen 14:00 Uhr, konnten ebenfalls Verstöße nach dem Fahrpersonalgesetz festgestellt werden.

Gegen 16:15 Uhr wurden die Beamten auf dem dortigen Pendlerparkplatz auf den Lkw samt Anhänger eines 32-Jährigen aufmerksam, der mit zwei leeren Schrottcontainer beladen war. Hierbei wurde festgestellt, dass die beiden Container altersbedingt derart verbogen waren, dass die zulässige Fahrzeugbreite überschritten wurde. Zudem war der Container auf dem Anhänger nicht ordnungsgemäß gesichert. Die Fahrt des Mannes war folglich vor Ort beendet und konnte erst am Folgetag, nach dem Umladen des Containers, fortgesetzt werden. Der 32-Jährige, der anhand seines Kontrollgerätes zudem gegen die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten und auch die Geschwindigkeitsbegrenzungen verstoßen hat, musste zudem eine Sicherheitsleistung zahlen.

Gezielte Kontrollen des Schwerlastverkehr im Jahr 2023

Die unterfränkische Polizei wird im Jahr 2023 einen besonderen Fokus auf den Schwerlastverkehr legen. Speziell im Bereich des gewerblichen Güterverkehrs dient das Bundesgebiet und hier insbesondere Bayern als wichtige Nord-Süd-Achse in Europa. Zur Überwachung des Schwerverkehrs sowie der Reduzierung der Unfallgefahren und den oftmals schweren Unfallfolgen wird die unterfränkische Polizei neben landesweiten Schwerpunktwochen im Mai zusätzlich verschiedene Sonderkontrollen durchführen.

Unfallflucht auf REWE-Parkplatz - Audi flüchtig

BÜRGSTADT, LKR. MILTENBERG. Der BMW eines Supermarktbesuchers wurde am Montagnachmittag von einem Audi angefahren. Die noch unbekannte Fahrerin ist anschließend geflüchtet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Um 17:20 Uhr konnte der Besitzer des schwarzen BMWs gerade noch sehen, wie ein weißer Audi Q5 beim Ausparken gegen sein Fahrzeug gestoßen und dann weggefahren ist. Am Steuer soll eine Frau gesessen haben. Das Kennzeichen ist derzeit noch unbekannt.

An dem BMW ist ein Schaden am Radkasten vorne links entstanden.

Wer den Unfall beobachten konnte oder sonst sachdienliche Hinweis geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe



Polizeiinspektion Obernburg am Main

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Am Montagabend, zwischen 18:00 Uhr und 19:20 Uhr, wurde der Außenspiegel eines grauen Mitsubishi Space Star bei einer Unfallflucht beschädigt. Das Auto war in der Rücker Straße geparkt.

KLINGENBERG, OT TRENNFURT LKR. MILTENBERG. Am Montag wurde zwischen 12:30 Uhr und 13:10 Uhr eine Grundstücksmauer in der Alemannenstraße angefahren. Der Unfallverursacher ist unbekannt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.



Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montagmittag teilte ein aufmerksamer Zeuge um 13:10 Uhr mit, dass er ein illegal entsorgtes Sofa auf einem Feldweg an der Staatsstraße 2443, zwischen Dettingen und Hörstein, im Bereich des Abschnitts 150 festgestellt hat. Eine weitere Eingrenzung des Tatzeitraums ist bislang nicht möglich.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.