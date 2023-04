624. Pkw mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit – Milbertshofen

In der Nacht von Freitag, 14.04.2023, auf Samstag, 15.04.2023, führte die Polizeiinspektion 47 (Milbertshofen) Geschwindigkeitsmessungen auf der Ingolstädter Straße in südlicher Fahrtrichtung durch.

Gegen 00:40 Uhr wurde ein Pkw Audi mit einer Geschwindigkeit von 111 km/h (abzüglich 4 km/h Messtoleranz) bei erlaubten 50 km/h gemessen. Fahrerin war eine 22-jährige mit Wohnsitz in München.

Bezüglich des begangenen Geschwindigkeitsverstoßes erwartet die Fahrzeugführerin nun zwei Punkte im Verkehrszentralregister sowie ein Fahrverbot von zwei Monaten.

Da die Geschwindigkeit mehr als doppelt so hoch war wie die dort erlaubte Geschwindigkeit, wird bei diesem Verstoß ein Tatvorsatz geprüft, was zu einem Bußgeld von über tausend Euro führen kann.

Hinweis der Münchner Polizei:

Überhöhte Geschwindigkeit führt als eine der Hauptunfallursachen immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen.

Die Münchener Polizei wird deshalb zur Erhöhung der Verkehrssicherheit weiterhin gezielt Geschwindigkeitsüberwachungen durchführen und festgestellte Verstöße konsequent ahnden.

625. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischen Handlungen – Lochham

-siehe Pressebericht vom 20.03.2023, Nr. 462

-siehe Pressebericht vom 03.04.2023, Nr. 546

Wie bereits berichtet kam es sowohl am Samstag, 18.03.2023, sowie am Sonntag, 02.04.2023, im Westen Münchens sowie im westlichen Landkreis Münchens zu sexuellen Übergriffen durch einen unbekannten Mann auf zwei weibliche Personen.

Am Donnerstag, 13.04.2023, gegen 18:30 Uhr, befand sich eine 25-Jährige aus dem Landkreis München zu Fuß auf einem Feldweg am Waldrand zwischen Lochham und der Blumenau. Der 25-Jährigen kam ein ihr unbekannter junger Mann auf dem Feldweg entgegen, der sich unvermittelt seine Hose herunterzog und exhibitionistische Handlungen vor den Augen der 25-Jährigen durchführte. Zuvor war der 25-Jährigen der junge Mann bereits auf einem Fahrrad aufgefallen. Mit diesem flüchtete er nun, nachdem die 25-Jährige mit ihrem Smartphone telefonierte.

Nach dem abgesetzten Notruf wurde unmittelbar eine Fahndung nach dem jungen Mann mit starken Polizeikräften inklusive Polizeihubschrauber und Polizeihund, rund um den Tatort durchgeführt. Hierbei konnte ein Tatverdächtiger (ein 17-Jähriger mit Wohnsitz in München) vorläufig festgenommen werden.

Da es in dem genannten Bereich seit Beginn des Jahres bereits zu acht ähnlich gelagerten Vorfällen kam, wurde durch das sachbearbeitende Kriminalkommissariat 15 (Sexualdelikte) die richterliche Vorführung zur Klärung eines Haftbefehls aufgrund Wiederholungsgefahr über die Staatsanwaltschaft angeregt. Am Freitag, 14.04.2023, erließ der zuständige Richter einen Haftbefehl gegen den 17-Jährigen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Durch das Kommissariat 15 sind nun weitere Ermittlungen, insbesondere im Bezug auf die Klärung des gesamten Tatkomplexes mit den insgesamt neun angezeigten Fällen, nötig.

626. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Diebstahl eines Pkw – Fürstenried

Am Montag, 17.04.2023, gegen 02:00 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion 15 (Sendling) ein dunkler Pkw Toyota auf der Garmischer Straße auf, da das Fahrzeug ohne Licht unterwegs war. Kurz vor dem Trappentreutunnel wollte die Streifenbesatzung den Fahrzeugführer anhalten und kontrollieren. Dieser reagierte jedoch nicht auf die Anhaltesignale des Streifenwagens, sondern versuchte sich der Kontrolle zu entziehen, indem er die Geschwindigkeit des Pkw erhöhte und über die Trappentreustraße in die Landsberger Straße fuhr.

Für eine Anhaltung und Kontrolle wurden weitere Streifen zur Unterstützung hinzugezogen. Der bis dato unbekannte Fahrzeugführer überfuhr mehrfach für ihn geltende Rotlichter, fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit entgegen der Fahrbahn sowie zeitweise auf einem Gehweg. Seine Fahrt führte stadteinwärts in Richtung Sendlinger Tor. Im Bereich der Nussbaumstraße Ecke Mathildenstraße fuhr der Fahrzeugführer auf den Eingang des Nussbaumparks zu und musste dort aufgrund von angebrachten Pollern anhalten.

Unmittelbar nach Stillstand des Fahrzeugs wurde dieses durch nachfahrende Streifenwagen umstellt. Als der Fahrzeugführer die Fahrertür des Pkws öffnete, kam es zur Kollision zwischen der Fahrzeugfront eines Streifenwagens und der Fahrertür des Pkw Toyota. Der Fahrzeugführer sprang unmittelbar nach der Kollision aus dem Fahrzeug und versuchte über die Motorhaube eines Streifenwagens in Richtung Nussbaumpark zu Fuß zu flüchten. Er konnte jedoch durch Einsatzkräfte festgenommen werden. Es handelt sich um einen 16-Jährigen mit Wohnsitz in München.

In dem Fahrzeug befanden sich noch drei weitere männliche Personen (14, 17 und 19 Jahre alt). Noch vor Ort ergaben sich Anhaltspunkte, dass das Fahrzeug kurz zuvor entwendet wurde. Alle vier Personen wurden auf die Polizeiinspektion 14 (Westend) gebracht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand entwendete der 16-Jährige den Fahrzeugschlüssel vor Fahrtantritt aus einer Gaststätte in Forstenried, in welche er sich durch einen Hintereingang unberechtigt Zutritt verschaffte, indem er eine Tür gewaltsam öffnete. Aus der Gaststätte entwendete der 16-Jährige den Schlüssel des Pkw Toyota und stieg anschließend in das Fahrzeug ein, um seine drei Bekannten abzuholen.

Nach polizeilicher Sachbearbeitung wurde der 19-jährige Mitfahrer von der Polizeiinspektion 14 (Westend) aus entlassen. Die beiden minderjährigen Mitfahrer wurden jeweils den Eltern übergeben. Bei dem 16-Jährigen handelt es sich um einen jugendlichen Intensivtäter. Er wurde in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums Münchens gebracht und ein wegen einer anderen Sache bereits bestehender Haftbefehl wurde vollzogen.

Das entwendete Fahrzeug wurde als Beweismittel sichergestellt.

Bei dem Zusammenstoß mit dem Streifenwagen entstand an beiden Fahrzeugen leichter Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Gegen den 16-Jährigen wird nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs, diverser Verkehrsordnungswidrigkeiten sowie dem besonderes schweren Fall des Diebstahls aus einer Gaststätte und dem Diebstahl eines Kraftfahrzeugs von der Münchner Verkehrspolizei und der Kriminalpolizei ermittelt.

627. Politisch motivierte Plakate – Untersendling

Am Montag, 17.04.2023, gegen 20:25 Uhr, konnte eine 46-jährige Zeugin mit Wohnsitz in München beobachten, wie ein bislang unbekannter männlicher Täter an die Hauswand eines Mehrparteienhauses mehrere Plakate mit Symbolen und Sprüchen mit Bezug zur NS-Zeit anbrachte. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Die 46-Jährige verständigte telefonisch den Notruf der Polizei. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen ergaben keine Hinweise auf den Täter.

Die Plakate wurden durch die Polizei entfernt.

Das Kommissariat 44 (Politisch motivierte Kriminalität) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, kräftig, mit Strickmütze, dunkler Winterjacke und dunkler Jeans bekleidet

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum Montag, 17.04.2023, zwischen 20:00 Uhr und 21:00 Uhr, im Bereich der Hinterbärenbadstraße, Garmischer Straße, Zillertalstraße, Partnachplatz (Untersendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

628. Fahndungsaufruf nach Körperverletzung – Altstadt

Am Mittwoch, 21.12.2022, gegen 20:35 Uhr, befand sich ein 23-Jähriger mit Wohnsitz in München als Lieferant im Bereich der Straße „Rosental“ in der Altstadt. Der bislang unbekannte Täter sprach den 23-Jährigen an und schlug ihm unvermittelt ins Gesicht. Der unbekannte Täter flüchtete daraufhin unerkannt in unbekannte Richtung. Der 23-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Alle bisherigen durchgeführten Ermittlungen ergaben keine konkreten Hinweise auf einen Tatverdächtigen.

Das Kommissariat 24 (Körperverletzungsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Im Rahmen dieser Ermittlungen konnte ein Lichtbild gesichert werden, welches den Täter zeigt. Vom Amtsgericht München wurde ein Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen.

Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbild unter folgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/unbekannte-straftaeter