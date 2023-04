HOFHEIM i. Ufr./LKR. HAßBERGE. Ein bislang unbekannter Täter beschmierte ein Werbebanner mit rosa Farbe. Die Kripo übernahm inzwischen die Ermittlungen und bittet um Hinweise.



Am Montag wurde der Polizei in Haßfurt die Sachbeschädigung eines Werbebanners in der Rügheimer Straße gemeldet. Ein bislang unbekannter Täter besprühte die Werbefläche mit einem rosafarbenen Graffito. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.



Zwischenzeitlich übernahm die Kriminalpolizeiinspektion Schweinfurt die Ermittlungen und bittet Personen, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, sich unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.