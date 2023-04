LICHTENFELS. Am Montagnachmittag bemerkte eine Dame aus Lichtenfels, dass ihr Audi S6 Avant verschwunden war und rief die Polizei. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt wegen Diebstahls und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Zeitraum von Samstag, 15. April, 21 Uhr, bis Montag, 15 Uhr, stahlen Unbekannte das Auto der 45-jährigen Lichtenfelserin. Der blaue Audi S6 Avant war im Tatzeitraum im Amselweg in Lichtenfels, Gemeindeteil Kösten, am Straßenrand geparkt. Das Fehlen ihres Fahrzeuges mit dem Kennzeichen LIF-CF800 bemerkte die Dame am Montagnachmittag und verständigte die Polizei.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen wegen Diebstahls übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 mit der Kripo Coburg in Verbindung zu setzen.