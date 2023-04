NÜRNBERG / FÜRTH. (463) Seit Februar 2023 kam es in den Stadtgebieten Nürnberg und Fürth zu mehreren Wohnungseinbrüchen. Nach umfangreichen Ermittlungen der Nürnberger Kriminalpolizei in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth gelang am Wochenende die Festnahme zweier Tatverdächtiger.



In der Nacht vom 18.03.2023 auf den 19.03.2023 verschafften sich zunächst unbekannte Täter Zutritt zu zwei Wohnungen im Jupiter- und im Neptunweg in Fürth. In der Nacht auf den 31.03.2023 wurde eine Wohnung in der Fürther Hardstraße angegangen und am vergangenen Freitag (14.04.2023) war eine Wohnung am Nürnberger Stadtpark das Ziel von Wohnungseinbrechern. Insgesamt über ein Dutzend ähnlich gelagerter Fälle häufte sich seit Februar 2023 bei den für Eigentumsdelikte zuständigen Kommissariaten der Fürther und Nürnberger Kriminalpolizei an. Die Taten wiesen dabei einige Gemeinsamkeiten auf: in den meisten Fällen wurden Erdgeschoss- beziehungsweise Hochparterrewohnungen angegangen. Die Täter richteten teilweise hohe Sachschäden an, die Beute war in der Regel vergleichsweise gering.

Auch auf Grund dieser Gemeinsamkeiten wurden die Ermittlungen beim Kommissariat 47 der Nürnberger Kriminalpolizei gebündelt. Die Beamten des Kommissariats für qualifizierte Banden- und Eigentumskriminalität werden unter anderem da tätig, wo sich gerade im Bereich von Wohnungseinbruchsdiebstählen Serienzusammenhänge erkennen lassen und die Täter überregional tätig sind.

Bei der akribischen Spurenarbeit an den Tatorten sowie durch umfangreiche kriminalpolizeiliche Maßnahmen erhärtete sich für die Ermittler der Verdacht, dass für die über ein Dutzend Fälle ein und dieselben Täter verantwortlich sein könnten. Der Tatverdacht richtete sich hierbei gegen eine 27-jährige Frau und einen 44-jährigen Mann.

Am Samstagabend (15.04.2023) gelang den Ermittlern in Zusammenarbeit mit Beamten der Zivilen Einsatzgruppe (ZEG) die Festnahme der Tatverdächtigen am Bahnhof Behringersdorf.

Der 44-jährige Mann und die 27-jährige Frau haben keinen festen Wohnsitz. Die Ermittlungen ergaben vielmehr, dass sie derzeit in einem provisorischen Unterschlupf in einem Waldgebiet bei Behringersdorf (Lkrs. Nürnberger Land) nächtigen. Eine Überprüfung durch Einsatzkräfte der Polizei führte zum Auffinden mehrerer Gegenstände, bei denen es sich mutmaßlich um Diebesgut aus vorangegangenen Einbrüchen handelt.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen die beiden Tatverdächtigen. Ein Ermittlungsrichter erließ zwischenzeitlich einen Haftbefehl. Die Ermittlungen dauern indes an.

Erstellt durch: Marc Siegl