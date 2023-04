DEGGENDORF, OFFENBERG/FINSING, LKR. DEGGENDORF. Am 24.03.2023 kam es im Deggendorfer Raum zu zwei Schockanrufen. Die Betrüger konnten die jeweiligen Opfer dazu bewegen, im Verlauf des Anrufes Bargeld im Wert eines niedrigen bzw. mittleren 5-stelligen Betrages zu übergeben.

Nach den ersten Ergebnissen der Ermittlungen, die von der Staatsanwaltschaft Deggendorf in enger Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern übernommen wurden, gingen die Ermittler davon aus, dass es sich in beiden Fällen um den gleichen Abholer handelt.

Bezugsmeldung: Die Bayerische Polizei - Niederbayern: Geldübergaben nach zwei Schockanrufen – Zeugenaufruf der Polizei

Aufgrund der intensiv geführten kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnte der Abholer der beiden oben genannten Betrugsfälle schließlich am 13.04.2023 in Nürnberg in Zusammenarbeit mit den örtlichen Polizeidienststellen festgenommen werden. Es handelt sich um einen 43-jährigen Slowaken mit Wohnort in Slowenien. Ein durch die Staatsanwaltschaft Deggendorf beantragter Haftbefehl wegen des Verdachtes des bandenmäßiges Betruges wurde vom Ermittlungsrichter am zuständigen Amtsgericht in Deggendorf im Rahmen einer Vorführung am 14.04.2023 erlassen – der Beschuldigte wurde in eine JVA eingeliefert.

Ob der 43-Jährige für weitere Tathandlungen in betrügerischer Absicht in Frage kommt, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen, die noch andauern.

Veröffentlicht: 18.04.2023, 07.20 Uhr