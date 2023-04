OBERSTAUFEN. Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerstverletzten Frau kam es am Montag, 17.04.2023, gegen 15:15 Uhr, in Oberstaufen-Steibis. Ein 72-jähriger Pkw-Fahrer fuhr mit seinem weißen BMW von Höfen kommend Richtung Ortsmitte in Steibis. In Bereich einer Steigung auf Höhe der Kirche kam er in einer leichten Rechtskurve aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. An dieser Stelle befindet sich, an die Gegenfahrbahn angrenzend, ein Parkplatz, auf welchem zum Unfallzeitpunkt zwei Pkw nebeneinander abgestellt waren.

Die Halterin eines der Pkw, eine 55-jährige Frau, war gerade im Begriff in ihren Pkw einzusteigen, als die beiden geparkten Pkw durch die Kollision mit dem Unfallverursacher zusammengeschoben wurden. Die 55-Jährige wurde zwischen den beiden geparkten Fahrzeugen eingeklemmt und erlitt hierdurch schwerste Verletzungen.

Die Feuerwehren aus Steibis und Oberstaufen zogen die Fahrzeuge auseinander damit die eingeklemmte 55-jährige Frau medizinisch erstversorgt werden konnte. Die Verletzte wurde im Anschluss mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus in Immenstadt geflogen.

Am BMW entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro, an den anderen beiden geparkten Pkw wurde insgesamt ein Schaden in Höhe von ca. 7.000 Euro verursacht.

(PSt. Oberstaufen))

