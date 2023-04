WÖRTH A.D.ISAR, LKR. LANDSHUT. In den frühen Morgenstunden am Sonntag, 16.04.2023, kam ein Taxi auf der BAB 92 von der Fahrbahn ab. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Fahrgast eines Taxi-Fahrers in das Lenkrad des sodann verunfallten Fahrzeugs gegriffen haben. Der 53-jährige Fahrzeugführer wurde schwer verletzt. Gegen den Fahrgast erging Haftbefehl.

Gegen 02.30 Uhr befuhr ein Taxi-Fahrer die BAB 92 zwischen den Anschlussstellen Wörth a.d.Isar und Dingolfing-West in Fahrtrichtung Deggendorf. Ein 45-jähriger Mann, welcher durch das Taxi befördert wurde, soll dabei unvermittelt in das Lenkrad des Pkws gegriffen haben. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Taxi-Fahrer wurde dadurch schwer verletzt und in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Der erheblich alkoholisierte Fahrgast floh zunächst zu Fuß von der Unfallörtlichkeit, konnte jedoch im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung durch Kräfte der Autobahnpolizeistation Wörth a.d.Isar sowie der Polizeiinspektion Landshut festgenommen werden.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizeiinspektion Landshut in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Landshut übernommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut erging zwischenzeitlich Haftbefehl gegen den 45-Jährigen u.a. wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes. Er wurde gestern (16.04.2023) nach Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Landshut in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PHK Moritz Lehner, Tel. 09421/868-1031

Veröffentlicht: 17.04.2023, 16.17 Uhr