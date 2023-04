Das Rahmenprogramm brachte im weiteren Verlauf der Pressekonferenz Holger Schmidt, Leiter Marketing der Kulmbacher Brauerei AG, auf den Punkt: »Die diesjährige Kulmbacher Motorradsternfahrt rockt!« Sechs Bands werden an Samstag, 22. April, und Sonntag, 23. April, auf dem Gelände der Kulmbacher Brauerei für Festivalstimmung sorgen. »Ob Hardrock, Pop-Punk oder Classic Rock - alle Facetten der Rockmusik werden abgedeckt. Somit ist für jeden Geschmack sicherlich das Richtige dabei«, führt Schmidt aus. »Wichtig war uns neben der Qualität der Bands auch, dass wir auch unseren regionalen Bands die Bühne bieten.« So dürfen sich Besucher am Samstag auf große und bekannte Bands, wie "Bonfire" oder die "Rock Antenne Band" freuen, wie auch auf unsere Kulmbacher Bands wie "Adrenalize" oder "If we last", die auf jeden Fall das Potential für große Bühnen haben. Am Sonntag wird der traditionelle Motorradgottesdienst mit Begleitung von "D.I.E.B.A.N.D." stattfinden. Den Abschluss der Sternfahrt werden die "City Rockers" aus Scheßlitz einheizen.

»Weil so viel Unterhaltung hungrig und durstig macht, haben wir natürlich auch in diesem Jahr ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot organisiert«, verrät Schmidt. »Von traditionellen Schmankerln, wie Kulmbacher Bratwürsten, über Pizza, Burger oder mexikanische Gerichte - es wird für jeden Geschmack etwas Passendes geben«.

Motorisiert angereiste Gäste und Biker müssen selbstverständlich nicht auf echten Biergenuss in der heimlichen Hauptstadt des Bieres verzichten. In dem großzügig angelegten Biergarten werden neben KULMBACHER Edelherb Alkoholfrei, auch Mönchshof Naturtrüb’s, Mönchshof Natur Radler 0,0% alkoholfrei und KAPUZINER Alkoholfrei angeboten. Damit kommt jeder Bierliebhaber auf seine Kosten - ganz ohne Alkohol.

👉 Weitere Infos zum Programm gibt es unter www.motorradsternfahrt.de