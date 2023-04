ESCHENBACH. LKR. NEUSTADT AN DER WALDNAAB. Im Zeitraum vom 15.04.2023 bis 16.04.2023 brachen bislang unbekannte Täter in eine Kfz-Werkstatt und im Anschluss in einen Getränkemarkt ein. Die Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. ermittelt.

In der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmittag verschafften sich bislang unbekannte Täter zunächst gewaltsam Zutritt zu einer Kfz-Werkstatt, aus der sie Werkzeug entwendeten. Im Anschluss an diese Tat begingen sie einen weiteren Einbruch in einen unmittelbar angrenzenden Getränkemarkt.

Dort stiegen sie über ein Fenster ein und öffneten mit dem zuvor gestohlenen Werkzeug das Wertbehältnis des Geschäfts. Mit Beute, die aktuell im niedrigen viertstelligen Bereich liegt, flohen die Einbrecher in bislang unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. sicherte die Spuren an den beiden Tatorten und übernahm die Ermittlungen. Sie bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0961/401-2222.