FORSTERN, LKR. ERDING Am 14.04.2023, gegen 22:45 Uhr, ereignete sich in Forstern, nahe einer Tankstelle an der Hauptstraße, ein Raubdelikt zum Nachteil eines 64-jährigen Mannes. Die Kriminalpolizei Erding sucht nach Zeugen.

Zwei bislang unbekannte Täter entrissen hierbei dem Geschädigten eine Aktentasche mit einem niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Bei den Tätern handelt es sich um zwei dunkel gekleidete, kräftige, ca. 185 cm große Männer. An der dortigen Tankstelle wurde vom Geschädigten kurz vor der Tat ein Fahrzeug mit zwei Personen festgestellt, das mit der Tat in Verbindung stehen könnte. Von diesem Fahrzeug sind weder Marke noch Kennzeichen bekannt. Die Tankstelle war zum Tatzeitpunkt bereits geschlossen.

Die Kriminalpolizei Erding bittet um sachdienliche Hinweise zur Tat und dem festgestellten Fahrzeug. Mitteilungen können an die KPI Erding (08122/968-0) gerichtet werden.