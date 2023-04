REGENSBURG. Am Samstag, 15.April 2023, gegen 22.30 Uhr, wurde ein 22-Jähriger Afghane mit Wohnsitz in Regensburg durch vier ihm unbekannte Personen im Bereich einer Gaststättentoilette in der Maximilianstraße tätlich angegriffen.

Am Samstagabend gegen 22.30 Uhr hielt sich ein junger Mann ausländischer Herkunft in der Toilette einer Gaststätte in der Maximilianstraße in Regensburg auf. Als er diese verließ, wurde er von vier ihm fremden Personen angegriffen. Der junge Mann erlitt leichte Verletzungen. Der Geschädigte gab an, dass ihn die vier Tatverdächtigen beim Verlassen der Toilette erwarteten und ihn zusammen körperlich attackierten. Das Opfer konnte fliehen und einen Notruf absetzen. Eine 44-jährige Frau und ein 29-jähriger Mann aus dem Landkreis Schwandorf konnten als zwei der vier Tatverdächtigen ermittelt werden. Zwei weiteren Tatverdächtigen gelang vor dem Eintreffen der Polizei die Flucht. Da eine politische Motivation nicht ausgeschlossen werden kann, übernahm die Kriminalpolizei Regensburg die Ermittlungen. Wer kann Angaben zum Tatgeschehen machen?

Zeugenhinweise werden bei der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegengenommen.