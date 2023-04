GEFREES, LKR. BAYREUTH. Am Sonntagabend sorgte der Brand eines Gartenhauses in Gefrees für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen wählten am Sonntag, 17.45 Uhr, den Notruf, als sie Feuer in einer Kleingartenanlage in der Metzlersreuther Straße in Gefrees bemerkten. Rund 25 Kräfte der Feuerwehr Gefrees und eine Streife der Polizei Bayreuth-Land eilten zum Brandort. Trotz aller Bemühungen brannte die Gartenhütte vollständig nieder. Der Sachschaden beläuft sich auf knapp tausend Euro.

Inzwischen hat die Kriminalpolizei Bayreuth die Ermittlungen wegen Brandstiftung gegen unbekannte Täter aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 bei der Kripo Bayreuth zu melden.