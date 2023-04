0712 – Auf dem Fahrrad geflüchtet

Hochzoll – Am gestrigen Sonntagnachmittag (16.04.2023) beschädigte ein bislang unbekannter Jugendlicher einen Pkw und flüchtete.

Gegen 14.45 Uhr hielt eine 21-jährige Audi-Fahrerin in der Meringer Straße am rechten Fahrbahnrand. Eine Gruppe aus drei Männern ging zu diesem Zeitpunkt am Fahrzeug vorbei. Dabei touchierte einer der Männer mit seinem Fahrradpedal eine Felge des Audis und flüchtete anschließend.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Männlich, 20 Jahre, 180cm, schlank, südländisches Aussehen

Die Polizei ermittelt wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den Mann. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0713 – Betrunken am Steuer

Hochzoll – Am heutigen Montag (17.04.2023) war ein 49-Jähriger alkoholisiert mit seinem Auto unterwegs.

Eine Polizeistreife stellte gegen 00.15 Uhr den 49-jährigen Autofahrer im Baustellenbereich der Zugspitzstraße fest. Er hatte sich offenbar im Kiesbereich festgefahren. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten deutliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen bei dem 49-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des Mannes und unterbanden seine Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 49-Jährigen.

0714 – Alkoholisierter Mann schlägt Taxifahrer

Innenstadt – Gestern (16.04.2023) kam es gegen 23.00 Uhr an der Blauen Kappe zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern.

Während sich ein 35-Jährige Taxifahrer in der Tankstelle befand, stieg ein alkoholisierter 33-Jährige in das nicht verschlossene Taxi. Nachdem der 33-Jährige das Taxi verschmutze, forderte ihn der Taxifahrer auf dieses zu verlassen. Daraufhin schlug der 33-Jährige den Taxifahrer und traf ihn dabei auch im Gesicht. Anschließend entfernte sich der 33-Jährige. Der Taxifahrer verfolgt ihn. Die hinzugerufene Streife stellte beide Männer in der Nähe der Örtlichkeit fest und kontrollierte den 33-Jährigen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille bei dem 33-Jährigen.

Anschließend stellte der Taxifahrer fest, dass aus seinem Taxi ein hoher dreistelliger Betrag entwendet wurde. Die geschah scheinbar, als er den Fahrgast verfolgte und das Auto offenstehen ließ.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 33-Jährigen wegen Körperverletzung und gegen einen unbekannten Täter wegen Diebstahls.