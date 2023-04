WÜRZBURG. Am Freitagabend nahmen Beamte der Bundespolizei zwei 17-Jährige fest, die rund 500 Gramm Haschisch mit sich führten. Gegen einen der beiden Jugendlichen wurde Haftbefehl erlassen. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt nun zur Herkunft des Rauschgifts.

Gegen 21:20 Uhr unterzogen Beamte der Bundespolizei die beiden Jugendlichen im Regionalexpress von Frankfurt nach Würzburg einer Kontrolle. Im Rahmen der Durchsuchung stellten die Beamten bei einem Tatverdächtigen rund 200 Gramm Haschisch und ein Einhandmesser sicher. Beim mitreisenden Tatverdächtigen wurden in der Folge rund 300 Gramm Haschisch sichergestellt. Die beiden 17-Jährigen wurden vorläufig festgenommen und der Kriminalpolizei Würzburg übergeben.

Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche, bei dem rund 300 Gramm Haschisch aufgefunden wurden, entlassen. Er muss sich nun wegen des Tatverdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verantworten. Gegen den zweiten Jugendlichen, der neben dem Rauschgift auch ein Messer mit sich geführt hat, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des bewaffneten, unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erlassen. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.