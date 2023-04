Erneuter Einbruch in Tankstelle - Täter erbeuten Zigaretten - Zeugen gesucht

NIEDERNBERG, LKR. MILTENBERG. In der Nacht von Freitag auf Samstag sind erneut Unbekannte gewaltsam in eine Tankstelle eingestiegen und im Anschluss mit ihrer Tatbeute geflüchtet. Die Tankstelle war bereits im Februar Ziel von Einbrechern. Wir berichteten. Die Polizei Obernburg ermittelt und prüft einen Zusammenhang.

Aktuellen Erkenntnissen nach sind mehrere Unbekannten am frühen Samstagmorgen zwischen 01:20 Uhr und 02:40 Uhr gewaltsam in die Verkaufsräume der Tankstelle in der Straße „Am Knückel“ eingedrungen und mit Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro geflüchtet. Der Einbruch ist den Verantwortlichen schließlich am Morgen zur Ladenöffnung aufgefallen.

Die Fluchtrichtung ist unbekannt. Hinweise auf ein Fluchtfahrzeug liegen noch nicht vor. Die in das Gebäude eingedrungenen Männer waren maskiert, schlank und dunkel gekleidet.

Bereits in der Nacht vom 25. Februar auf den 26. Februar hatten Einbrecher die Tankstelle im Visier. Die Täter hatten dabei Bargeld und Zigaretten entwendet. Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang zwischen den Taten.

Die Ermittler der Polizei Obernburg arbeiten mit Hochdruck an dem Fall und hoffen bei der Aufklärung auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer hat im relevanten Zeitraum verdächtige Personen gesehen?

Wer kann möglicherweise Hinweise auf ein Fluchtfahrzeug geben?

Wer kann sonst Sachdienliches mitteilen?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Wechselfallenbetrug an Spargelstand - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / DAMM. Am Freitag hat ein mutmaßliches Betrügerpaar mit einem Wechseltrick Beute an einem Spargelverkaufsstand gemacht. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise.

Um 14:30 Uhr trat zunächst eine unbekannte Frau an den Verkaufshäuschen in der Schönbornstraße heran und gab vor Spargel kaufen zu wollen. Diesen wollte sie mit einem Geldschein in dreistelligem Wert bezahlen. Hierbei kam ein Mann dazu, der zu der Unbekannten gehörte und verwickelte die Verkäuferin in ein Gespräch, offensichtlich um Verwirrung zu stiften.

Durch die Ablenkung gelang es den beiden Tätern Geld im niedrigen dreistelligen Bereich zu erbeuten, bevor sie unerkannt flüchteten.

Von dem Mann und der Frau liegt folgende Beschreibung vor.

Tatverdächtiger Mann:

Etwa 180 cm groß und schlank / athletisch

Circa 35 Jahre alt

Osteuropäischer Akzent

Dunkel gekleidet

Trug eine schwarze Mütze

Tatverdächtige Frau:

Circa 168 cm große und schlank

Etwa 35 Jahre alt

Osteuropäischer Akzent

Hatte schulterlange Haare

Der Betrug wurde erst am Abend polizeibekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Hinweise zur Fluchtrichtung, einem möglichen Fluchtfahrzeug oder der Identität der beiden Gesuchten geben kann, wird dringend gebeten sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Unfall auf A3 - hochwertiger Pkw gerät alleinbeteiligt in Leitplanke - Fahrer schwer verletzt

WALDASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Der Fahrer eines Sportwagens hat am Sonntagnachmittag aus noch unklarer Ursache auf der Autobahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren uns ist in die Leitplanke gekracht. Er selbst erlitt schwere, sein Beifahrer leichte Verletzungen. Die Fahrbahn war zeitweise komplett gesperrt.

Der 57-jährige Autofahrer war gegen 15:45 Uhr mit einem 25-jährigen Beifahrer auf der A3 in Fahrtrichtung Süden unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen McLaren verlor. Das Fahrzeug drehte sich in der Folge um die eigene Achse und kollidierte schließlich mit der Außenleitplanke, bevor es zum Stehen kam.

Der Beifahrer trug leichte Verletzungen von dem Unfall davon und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber transportierte ihn in eine Klinik.

Andere Verkehrsteilnehmer hatten das Geschehen beobachtet und den Notruf verständigt. Weitere Autofahrer waren glücklicherweise nicht in den Unfall verwickelt.

Neben dem Rettungsdienst waren auch die Feuerwehren aus Waldaschaff, Bessenbach und Weibersbrunn an dem Einsatz beteiligt. Die A3 war für rund eine Stunde in Fahrtrichtung Würzburg gesperrt.

An dem hochwertigen Auto ist ein Totalschaden entstanden. Schätzungsweise dürfte die Schadensumme bei rund 280.000 Euro liegen.

Die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach ist mit den Unfallermittlungen betraut.

Diebstahl aus Altkleidercontainer - Polizei sucht nach vier Personen - Wer kann Hinweise geben?

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntagabend hat sich eine noch unbekannte Personengruppe an einem Textil- und einem Schuhcontainer zu schaffen gemacht. Die Polizei Aschaffenburg hofft auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 21:15 Uhr meldete ein Zeuge, dass er eine vierköpfige Gruppe dabei beobachtet habe, wie diese Gegenstände aus dem Altkleidercontainer auf dem Parkplatz des "Takko" geholt hätten und im Anschluss an dem unweit gelegenen Schuhcontainer auf dem EDEKA-Parkplatz zugange waren. Die Parkplätze befinden sich in der Aschaffenburger Straße. Der Mann verständigte daraufhin die Polizei, die umgehend nach den Personen fahndete. Leider blieb die Suche bislang ohne Erfolg.

Die Schadenshöhe ist derzeit noch unklar. Mit Gewalt sind die Flüchtigen offensichtlich nicht vorgegangen.

Von der Gruppe ist derzeit nur wenig bekannt. Es soll sich um insgesamt drei Männer und eine Frau gehandelt haben. Einer der Männer hatte ein weißes Fahrrad bei sich.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Pedelec-Fahrer bei Unfall leicht verletzt - Pkw-Fahrer flüchtig - Zeugen gesucht

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntagmorgen hat sich der Fahrer eines Pedelecs bei einem Unfall an einer Engstelle leicht verletzt. Die Polizei sucht nach einem unbekannten Pkw samt Fahrer, der an dem Geschehen beteiligt war.

Der Vorfall hat sich um 08:50 Uhr zugetragen. Ein 58-Jähriger war mit seinem Pedelec auf der Röntgenstraße in Richtung Vorgangstraße unterwegs, als ihm hierbei ein Pkw entgegenkam. Dem aktuellen Sachstand nach befand sich dort eine Engstelle aufgrund parkender Fahrzeuge, sodass der Pkw hätte halten müssen. Dies tat er jedoch nicht.

Der Zweiradfahrer wollte in der Folge ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kam er zu Fall und verletzte sich leicht am Knie. Zu einer Kollision mit dem Auto war es nicht gekommen. Ein unbeteiligter Zeuge hatte den Vorfall beobachtet.

Von dem Fahrzeug liegt jedoch keine nähere Beschreibung vor. Bislang ist lediglich bekannt, dass es sich um einen Pkw gehandelt haben soll. Die Unfallermittler der Aschaffenburger Polizei bitten daher mögliche weitere Zeugen um Mithilfe.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ERLENBACH, LKR. MILTENBERG. Zwischen Samstag, 20:00 Uhr, und Sonntag, 12:00 Uhr, ist es zu einer Unfallflucht im Hirtenweg gekommen. Beschädigt wurde hierbei ein roter Peugeot 308, der am Fahrbahnrand geparkt war.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.