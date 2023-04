Mehr als 10 Jahre BLKA-Außenstelle Wegscheid

München/Wegscheid – Aufenthaltsrechtliche Zuverlässigkeitsprüfungen, kurz AZP, sind die zentrale Aufgabe der Außenstelle des Bayerischen Landeskriminalamts (BLKA) in Wegscheid. Das Verfahren überprüft, ob gegen die Erteilung oder Verlängerung eines Aufenthaltstitels berechtigte Gründe oder Sicherheitsbedenken bestehen und ist damit ein effizientes und zuverlässiges Auskunftsverfahren zwischen Polizei und Ausländerbehörden. Rund 70.000 solcher Überprüfungen werden in Wegscheid jeden Monat von den mittlerweile insgesamt 31 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fachlich beurteilt – und das seit über zehn Jahren!

Bereits im Jahr 2011 wurde beschlossen, die Bearbeitung aller AZP-Anfragen in Bayern in einer ausgelagerten Dienststelle des Bayerischen Landeskriminalamtes zu bündeln. Für die Einrichtung wurde das ehemalige Dienstgebäude der Bayerischen Grenzpolizei in Wegscheid ausgewählt. „Ein klares Signal zur Stärkung der Grenzregion bei Passau und Steigerung der Sicherheitsaspekte für ganz Bayern durch die Aufenthalts-rechtliche Zuverlässigkeitsprüfung“, beschrieb der Bayerische Staatsminister des Inneren, Joachim Herrmann, die Entscheidung.

Im September 2012 nahmen zwölf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Dienstbetrieb in der Außenstelle Wegscheid für die zentrale Bearbeitung von Zuverlässigkeits- und Sicherheitsüberprüfungen (ZSÜ) auf. In den Folgejahren wuchs nicht nur die Anzahl der zu bearbeitenden AZP-Fälle, sondern auch personell und fachlich wurde die Außenstelle stetig erweitert. Im Jahr 2016 begann dann eine grundlegende, energetische Sanierung. Dabei wurden nicht nur der Brandschutz sowie die Gebäudesicherheit ausgebaut, sondern auch dringend benötigte, zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen.

Heute betreut die Außenstelle Wegscheid eine Vielzahl unterschiedlicher Verfahren und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit Bayerns. Neben der Aufenthaltsrechtlichen Zuverlässigkeitsüberprüfung werden in Wegscheid auch außerbayerische Einbürgerungs- und Wachpersonalüberprüfungen durchgeführt sowie Hinweisen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge auf die eventuelle Verwendung gefälschter Ausweispapiere im Asylverfahren nachgegangen. Die Außenstelle betreut darüber hinaus die bayerische Zugangsstelle des Visa-Informationssystems Innere Sicherheit sowie für Bayern die nationale Prüfstelle Eurodac, ein zentrales, europäisches Fingerabdruck-Identifizierungssystem zur Vermeidung von Mehrfachasylantragstellungen.

„Nach über zehn Jahren Dienstbetrieb und stetigem Wachstum, soll die Außenstelle Wegscheid des Bayerischen Landeskriminalamtes auch in Zukunft weiter wachsen und zusätzliche Aufgaben wie beispielsweise Luftsicherheits- oder Atomsicherheitsüberprüfungen übernehmen“, so der Präsident des Bayerischen Landeskriminalamtes, Harald Pickert. Grundlage hierfür ist ein Beschluss des Ministerrats mit dem die BLKA-Außenstelle Wegscheid zu einer landesweiten Zentralstelle für Sicherheits- und Zuverlässigkeitsüberprüfungen ausgebaut wird. Dafür wird das Dienstgebäude um einen Neubau erweitert und soll im Anschluss Platz für mindestens 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten.