617. Zusammenstoß von zwei Pkw; drei Personen verletzt – Maxvorstadt

Am Sonntag, 16.04.2023, gegen 05:40 Uhr, fuhr ein 22-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw VW auf der Theresienstraße in Richtung Maßmannpark. Mit in dem Fahrzeug befanden sich noch drei weitere Personen (19, 20 und 22 Jahre alt). Zur gleichen Zeit fuhr ein 21-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Mercedes Pkw auf der Barer Straße.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand zeigte die Ampel für den 22-jährigen Fahrer des Pkw VW Rotlicht. Er fuhr in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte mit dem Pkw des 21-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurden der 21-jährige Fahrer des Pkw Daimler sowie die 19-jährige Mitfahrerin und der 20-jährige Mitfahrer des 22-Jährigen VW-Fahrers leicht verletzt. Die Verletzten wurden vor Ort vom Rettungsdienst ambulant versorgt.

An beiden Pkw entstand ein Totalschaden.

Die eingesetzten Beamten konnten während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei dem 22-Jährigen feststellen. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der 22-Jährige wurde wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr angezeigt.

Aufgrund der Uhrzeit kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.

618. Fahrradfahrerin verstirbt nach Verkehrsunfall – Ottobrunn

-siehe Medieninformation vom 27.01.2023, Nr. 144

Wie bereits berichtet kam es am Donnerstag, 26.01.2023, gegen 16:30 Uhr, im Bereich der Kreuzung Jahnstraße / Rosenheimer Landstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 76-jährige Radfahrerin verletzt wurde. Sie wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie am Sonntag, 16.04.2023, an den Folgen ihrer Verletzungen verstarb.

619. Einbruch und Diebstahl von zwei Tresoren – Bogenhausen

Im Tatzeitraum zwischen Mittwoch, 21.12.2022, und Samstag, 15.04.2023, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus. Er begab sich in einen unverschlossenen Gemeinschaftskeller und entwendete dort zwei unverbaute Tresore samt Inhalt. Die Tresore sind circa 50 Jahre alt, sie haben die Abmessungen 50x50x40 sowie 40x90x40. In den Tresoren befanden sich mehrere hochwertige Armbanduhren sowie diverser Schmuck im Wert von mehr als zehntausend Euro.

Die Bewohner stellten erst jetzt den Diebstahl fest und informierten die Polizei.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Vollmannstraße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

620. Raubdelikt – Unterschleißheim

Am Samstag, 15.04.2023, gegen 19:20 Uhr, wurde einem 13-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München am S-Bahnhof Lohhof seine Kappe und seine Umhängetasche durch eine ihm nicht bekannte männliche Person mit körperlicher Gewalt genommen. Anschließend hielt der Täter den 13-Jährigen mit vorgezeigtem Messer auf Abstand.

Anschließend flüchtete der Täter und der Notruf der Polizei wurde verständigt. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifen konnte ein 17-jähriger Tatverdächtiger mit Wohnsitz in München festgenommen werden. Bei der Festnahme konnte bei dem 17-Jährigen ein Messer aufgefunden werden. Dieses wurde sichergestellt.

Der 17-Jährige wurde wegen des Raubes angezeigt und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen einem Sorgeberechtigten übergeben.

Beim Raubüberfall wurde niemand verletzt.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

621. Sexualdelikt; Festnahme eines Tatverdächtigen – Maxvorstadt

Am Sonntag, 16.04.2023, gegen 04:20 Uhr, befanden sich Polizeibeamte der Polizeiinspektion 16 (Hauptbahnhof) im Rahmen ihrer Streife im Alten Botanischen Garten. Dort stellten sie fest, wie eine männliche Person auf einer dortigen Bierbank eine weibliche Person (28 Jahre mit Wohnsitz in München) vergewaltigte. Als der Täter die Beamten bemerkte, flüchtete dieser.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung mit über zehn Streifen konnte ein 27-jähriger Tatverdächtiger (nigerianischer Staatsbürger mit Wohnsitz im Landkreis Weilheim-Schongau) festgenommen werden.

Die 28-jährige Frau wurde zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus und danach von der Polizei nach Hause gebracht.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) der Münchner Kriminalpolizei. Der 27-Jährige wurde wegen der Vergewaltigung angezeigt und er wird im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

622. Einbruch in Geschäft – Kirchheim

Am Montag, 17.04.2023, gegen 02:05 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie mehrere unbekannte Täter gewaltsam in ein Geschäft eindrangen und dabei eine Fensterscheibe einschlugen. Er verständigte sofort den Notruf der Polizei.

Die Täter konnten mit verschiedenen erbeuteten Gegenständen die Flucht ergreifen.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit über zehn Streifen ergaben keine Hinweise auf die unbekannten Täter.

Es wurden elektronische Geräte im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Des Weiteren entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum Montag, 17.04.2023, zwischen 01:00 Uhr und 03:00 Uhr im Bereich Am Brunnen, Martin-Luther-Straße, Ludwigstraße (Kirchheim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.