ASCHAU I. CHIEMGAU, LKR. ROSENHEIM. Am 16. April 2023, gegen 19:00 Uhr, kam es zu einem Brandausbruch in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Blumenstraße in Aschau i. Chiemgau. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im niedrigen fünfstelligen Bereich. Eine Frau wurde durch die Einsatzkräfte tot aufgefunden. Die Kripo Rosenheim übernahm die Ermittlungen in dem Fall.

Am 16. April 2023, gegen 19:00 Uhr, ging bei der Integrierten Leitstelle ein Notruf wegen starker Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus ein.

Die sofort angeforderten, zahlreichen Einsatzkräfte der Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden, konnten das Gebäude nur mit schwerem Atemschutzgerät betreten und die Ursache für die Rauchentwicklung bekämpfen.

Noch während der Belüftungsarbeiten mussten die Einsatzkräfte eine tote Frau feststellen.

Vor Ort übernahmen Beamte der Polizeiinspektion Prien am Chiemsee sowie des Kriminaldauerdienstes der Kripo Rosenheim die ersten polizeilichen Untersuchungen. Aufgrund der unklaren Umstände übernahmen im weiteren Verlauf des Abends Brandfahnder sowie Beamte der Spurensicherung der Kripo Rosenheim die Untersuchungen.

Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein / Zweigstelle Rosenheim werden die weiteren Ermittlungen vom Fachkommissariat 1 der KPI Rosenheim geführt.

Die Identität der toten Frau konnte noch nicht abschließend geklärt werden, vermutlich handelt es sich um eine 52-jährige Anwohnerin. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird im Laufe des Montages (17. April 2023) zur Klärung der Identität sowie zur Feststellung der genauen Todesursache eine Obduktion des Leichnams durchgeführt.

Aufgrund der noch laufenden kriminalpolizeilichen Untersuchungen kann noch keine Brandursache genannt werden. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung gibt es bislang keine.

Die Schadenshöhe liegt ersten Schätzungen zufolge im niedrigen fünfstelligen Bereich.