CHAM OT JANAHOF, LKR. CHAM. Derzeit läuft ein größerer Polizeieinsatz im Ortsteil Janahof. Es besteht der Verdacht eines Überfalls.

Nach ersten Erkenntnissen kam es an einem Supermarkt in Cham gegen 09:30 Uhr zu einem Überfall auf einen Werttransporter, wobei ein größerer Bargeldbetrag erbeutet wurde. Der Markt liegt an der belebten Rodinger Straße im Ortsteil Janahof. Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot, unter anderem auch mit einem Polizeihubschrauber und Diensthunden, nach zwei geflüchteten Personen. Die unbekannten Personen sollen dunkel gekleidet gewesen sein. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg aufgenommen.

Ein Pressesprecher befindet sich in Kürze vor Ort und ist unter der Telefonnummer 0941/506-1013 erreichbar.