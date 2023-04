OBERPFALZ. Am kommenden Freitag, den 21. April 2023, findet der alljährliche 24-Stunden-Blitzmarathon statt. Mit dieser Aktion soll das Bewusstsein für die Gefahren des Straßenverkehrs geschärft werden. Zu den Hauptunfallursachen zählen in der Oberpfalz überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz beteiligt sich am Freitag, 21. April 2023, am bayernweiten Blitzmarathon. Die Aktion startet an diesem Tag um 6 Uhr morgens und läuft dann für exakt 24 Stunden. Ziel ist es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und Verkehrsunfälle zu reduzieren. Entgegen der Angabe möglichst viele Verkehrsverstöße festzustellen, legt die Polizei ein besonderes Augenmerk darauf, ein höheres Bewusstsein für die Bedeutung von Geschwindigkeitsbegrenzungen im Straßenverkehr, insbesondere im Hinblick auf die Gefahren und Risiken bei zu hoher Geschwindigkeit, zu schärfen.

Im Regierungsbezirk Oberpfalz kam es im Jahr 2022 zu 830 Verkehrsunfällen aufgrund überhöhter oder nicht angepasster Geschwindigkeit. Dies stellt im Vergleich zum Vorjahr zwar einen Rückgang dar, dennoch sind die Unfallfolgen oft besonders schwerwiegend.

Verkehrsunfälle werden ganz überwiegend durch Regelmissachtung verursacht. Richtiges Verhalten, insbesondere durch angepasste Geschwindigkeit, bedeutet daher weniger Tote und weniger Verletzte.

In den angekündigten 24 Stunden wird die Geschwindigkeit in der Oberpfalz an 90 Messstellen überprüft. Der Schwerpunkt der Kontrollen liegt auf den Landstraßen. Dort ist die Gefahr von Unfällen aufgrund von Geschwindigkeitsüberschreitungen am größten. 27 Personen verloren 2022 bei Unfällen auf der Landstraße ihr Leben.

Alle bayernweiten Messstellen sind im Internet unter www.innenministerium.bayern.de veröffentlicht.