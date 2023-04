FREILASSING, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Am Samstagmittag, den 16. April 2023, kam es zu einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hermannstädter Straße. Der dabei entstandene Schaden wird im niedrigen sechsstelligen Bereich geschätzt. Ein Bewohner erlitt eine mittelschwere Rauchgasvergiftung. Die Kriminalpolizei Traunstein übernahm die Ermittlungen.

Über den Notruf der Integrierten Leitstelle wurde am Samstag, den 16. April 2023, um kurz nach 12:00 Uhr, ein Wohnungsbrand in der Hermannstädter Straße in Freilassing mitgeteilt.

Laut ersten Erkenntnissen brach das Feuer in einer im Dachgeschoss befindlichen Wohnung des Gebäudes aus. Ein Anwohner erlitt eine mittelschwere Rauchgasvergiftung und musste in die Kreisklinik Bad Reichenhall eingeliefert werden. Die örtlichen Feuerwehren konnten das Feuer relativ rasch unter Kontrolle bringen und so ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindern.

Der entstandene Schaden an dem Haus wird im niedrigen sechsstelligen Bereich geschätzt.

Noch vor Ort übernahmen Beamte der PI Freilassing sowie der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein die ersten Ermittlungen. Diese werden im Nachgang von den Brandfahndern des zuständigen Fachkommissariats 1, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, fortgeführt.

Die genaue Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Untersuchungen, weshalb hierzu noch keine Angaben gemacht werden können.