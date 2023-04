Öl auf der Wörnitz

Donauwörth/Wörnitzstein - Am frühen Samstagabend (15.04.2023), gegen 19.00 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle eine ca. 500m lange Ölspur auf der Wörnitz auf Höhe Wörnitzstein mitgeteilt. Es konnte eine Ölspur, welche bereits aus der Ortschaft über einen Kanal in die Wörnitz lief festgestellt werden.

Aufgrund des Regens und der durch den Fahrzeugverkehr in sämtliche Nebenstraßen bereits verteilten Ölspur konnte bislang kein Verursacher ermittelt werden.

Durch die Feuerwehren Donauwörth und Harburg, welche mit ca. 40 Mann im Einsatz waren, wurde die Straße gesperrt und das Öl auf der Fahrbahn gebunden, sowie Ölsperren auf der Wörnitz eingelassen. Durch die Polizei wird nun wegen Gewässerverunreinigung ermittelt.

Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei unter der Tel-Nr. 0906/70667-11 zu melden.

Kanaldeckel ausgehoben

Huisheim/Gosheim – Am frühen Sonntagmorgen (16.04.2023) gegen 04.00 Uhr ging eine 25-Jährige zu Fuß zusammen mit ihrem Freund von einer Feier entlang der Jurastraße nach Hause.

Plötzlich trat die junge Frau bei völliger Dunkelheit in einen geöffneten Kanaldeckel und konnte sich gerade noch mit den Händen abfangen, um zu verhindern, komplett in den Kanal zu fallen. Offenbar hatte ein bislang unbekannter Täter den Kanaldeckel vom Schacht genommen.

Im weiteren Verlauf der Jurastraße konnte ein weiterer geöffneter Kanal festgestellt werden. Die 25-Jährige verletzte sich an der linken Hand und musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Zeugen der Tat.

Diese werden gebeten sich bei der PI Donauwörth unter 0906/70667-11 zu melden.

Verkehrsunfall mit Holztransporter geht glimpflich aus

Fünfstetten - Am 14.04.2023 befuhr ein 50-jähriger mit seinem Holztransporter die Kreisstraße DON20 von Wemding aus kommend in Richtung Sulzdorf. Kurz vor Fünfstetten kam der Lkw-Fahrer mit seinem Gespann aus bislang noch ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach rechts ins Bankett. Hierbei touchierte er die Leitplanke.

Durch das Gegenlenken geriet der Lkw mit Anhänger ins Schleudern und kam ca. 200 Meter weiter erneut nach rechts ab. Der Anhänger rutschte mit der Hinterachse in den Graben. Durch die derartige Schräglage des Anhängers gerieten die Baumstämme ins Rutschen, durchbrachen die seitlichen Stützen und flogen von der Ladefläche.

Der 50-jährige konnte das Gespann letztendlich abfangen und brachte den Lkw auf der Fahrbahn zum Stehen. Die Baumstämme kamen in einer angrenzenden Böschung, sowie zum Teil auf der Fahrbahn zum Liegen.

Glücklicherweise war zu diesem Zeitpunkt kein weiterer Fahrzeugverkehr im unmittelbaren Bereich der Unfallstelle unterwegs. Beim Unfall wurden die Leitplanke, sowie mehrere Verkehrszeichen und Leitpfosten beschädigt. Außerdem entstand Flurschaden. Der Holztransporter wurde am Zugfahrzeug und am Anhänger nicht unerheblich beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 17.000 Euro. Der 50-jährige blieb unverletzt.

Die auf der Fahrbahn liegende Baumstämme wurden von freiwilligen Helfern mit einem Traktor von der Fahrbahn in den Graben gezogen. In den nächsten Tagen folgt noch die Abholung der Stämme. Die Kreisstraße musste im Bereich der Unfallstelle für ca. 1,5 Stunden gesperrt werden. Im Einsatz befanden sich auch die alarmierten Feuerwehren aus Gosheim und Fünfstetten.

Pkw überschlägt sich bei Verkehrsunfall

Bobingen - Am 16.04.2023 gegen 05.00 Uhr ereignete sich auf der südlichen Umgehungsstraße zwischen den beiden Bahnunterführungen in Bobingen ein folgenschwerer Verkehrsunfall.

Eine 22-jährige Bobingerin befuhr die Staatsstraße in östliche Richtung, als ihr ein Pkw entgegenkam, der mittig auf beiden Fahrstreifen fuhr. Um eine Kollision zu vermeiden wich die Bobingerin aus, geriet ins Bankett und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Pkw überschlug sich und kam neben der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen.

Das entgegenkommende Fahrzeug, möglicherweise handelte es sich um einen Audi, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Fahrerin wurde vom Rettungsdienst leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht, der Pkw musste abgeschleppt werden, wofür die Staatsstraße kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt war.

Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Bobingen unter 08234/96060 zu melden.