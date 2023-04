Tankstellenüberfall – Kripo sucht Zeugen

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Nach einem Tankstellenüberfall am Samstagabend fahndet die Polizei mit Hochdruck nach einem bislang unbekannten Täter. Die Kripo Aschaffenburg bittet Zeugen der Tat sich dringend zu melden.

Gegen 22:00 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter eine Tankstelle im Sälzerweg. Mit einer mitgeführten Axt bedrohte er den Angestellten, forderte Bargeld aus der Kasse und nahm selbst Bargeld aus einer Kassenschublade an sich. In der Folge verließ der Unbekannte mit seiner Beute im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrages die Tankstelle und entfernte sich zu Fuß in Richtung Würzburger Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Einsatzkräften der Aschaffenburger Polizei blieb bislang erfolglos. Ein möglicher Zusammenhang mit einem Tankstellenüberfall vom 24.02.2023 in der Spessartstraße wird derzeit durch die Kriminalpolizei geprüft.

Der Gesuchte kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 165 cm groß

Ca. 25 Jahre alt

Schlank

Sprach Hochdeutsch

Bekleidet mit schwarzem Nike-Jogginganzug

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg bittet nun Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Täter machen können, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Frau in Not in die Wohnung gelassen - 52-Jährige zeigt Zivilcourage

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Auf lautes Rufen einer Frau ist in der Nacht von Freitag auf Samstag eine 52-Jährige aufmerksam geworden. Sie ließ die 39-Jährige in ihre Wohnung und alarmierte die Polizei. Wie die weiteren Ermittlungen der Polizei ergaben, hatte ein 20-Jähriger die Frau auf ihrem Heimweg verfolgt.

Lautes Schreien vor ihrem Haus in der Sandgasse ließ die 52-Jährige nach dem Rechten schauen. Vor ihrer Haustür stand die aufgebrachte 39-Jährige, die um Hilfe bat, da sie von einem Unbekannten verfolgt wurde. Die Aschaffenburgerin zögerte keinen Moment, ließ die Hilfesuchende ihn ihr Haus und alarmierte die Polizei.

Noch vor Ort konnte die Polizei Aschaffenburg einen 20-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Aufgrund seines Verhaltens und einer starken Alkoholisierung ordnete ein Richter bis Samstag 12:00 Uhr die Gewahrsamnahme des Mannes an.

Unberechtigt Brennholz mit dem Handwagen abtransportiert

AMORBACH, LKR. MILTENBERG. Auf frischer Tat ertappten Beamte der Polizei Miltenberg am Freitagmorgen einen Brennholzdieb.

Aufgrund einer Anzeige des Geschädigten vom Vortag begaben sich am Freitagmorgen gegen 07:15 Uhr zwei Beamte der Polizei Miltenberg in den Düsseldorfer Ring, um einem möglichen Tatverdacht zu überprüfen. Dabei fiel ihnen in der Klostersteige eine Person auf, die zu so früher Stunde Brennholz in einem Handwagen transportierte. Die Kontrolle ergab, dass es sich dabei um den Tatverdächtigen handelte und er sich erneut unrechtmäßig Brennholz angeeignet hatte.

Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren wegen Diebstahl und Hausfriedensbruch zu.

Beistelltisch auf dem Fahrrad transportiert - Geringe Menge Kokain sichergestellt

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Mit dem nächtlichen Transport eines Beistelltisches auf dem Fahrrad geriet am frühen Samstagmorgen ein 46-Jähriger in den Fokus der Aschaffenburger Polizei.

In der Straße Zum Schreibersgraben kontrollierten die Beamten gegen 02:55 Uhr den Mann und stießen in seiner Bauchtasche auf eine geringe Menge Kokain. Um zu klären, ob dem 46-Jährigen wirklich der Tisch von einem Freund geschenkt worden ist, blieb dieser erst einmal bei der Polizei.

Unfall verursacht und geflüchtet - Möglicherweise stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss

AMORBACH, LKR. MILTENBERG. Obwohl ein 34-Jähriger am Freitagabend einer Mini-Fahrerin die Vorfahrt nahm und einen Unfall verursacht hatte, fuhr er weiter und ließ die 49-Jährige mit dem Unfallschaden zurück. Die Polizei Miltenberg konnte jedoch noch in der Nacht den möglichen Unfallverursacher ermitteln.

Die 49-Jährige fuhr gegen 22:30 Uhr mit ihrem Mini von Miltenberg in Richtung Schneeberg. In einem Kreisverkehr nahm ihr der 34-Jährige mit seinem BMW die Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß. Trotz eines verursachten Schadens von rund 8.000 Euro fuhr der Mann weiter. Kurz nach dem Unfall meldete sich der Verursacher bei der Polizei und gab seine Unfallbeteiligung zu.

Bei der Überprüfung des 34-Jährigen an seinem Wohnort in Amorbach, stellten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung fest. Ein Gutachten muss nun klären, ob und in welchem Umfang er zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert war. Den Führerschein des Mannes stellte die Polizei sicher.

Autofahrer nimmt Fahrradfahrer die Vorfahrt - 21-Jähriger kam ins Krankenhaus

KLEINKAHL, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein 53-jähriger Seat-Fahrer nahm am Freitagmorgen einem Fahrradfahrer die Vorfahrt. Der 21-jährige Radfahrer stürzte und kam in ein Krankenhaus.

Dem Sachstand nach fuhr der 21-Jährige gegen 06:00 Uhr mit seinem Fahrrad die Kahlstraße aus Richtung Edelbach entlang und wollte in die Kirchstraße abbiegen. Dabei missachtete der 53-jährige Fahrer des Seats die Vorfahrt des Radfahrers und es kam zum Zusammenstoß. Der 21-Jährige stürzte und zog sich leichtere Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Da der Fahrradfahrer ohne Licht unterwegs war, könnte möglicherweise die Erkennbarkeit erschwert gewesen sein.

Auf vorausfahrenden Toyota aufgefahren - 56-Jährige kam in ein Krankenhaus

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Auf einen vorausfahrenden Toyota ist am Freitagmorgen eine 22-Jährige mit ihrem VW aufgefahren. Die 56-jährige Fahrerin erlitt dabei ein Schleudertrauma und kam in ein Krankenhaus. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 12.000 Euro.

Als die Lichtzeichenanlage an der Kreuzung der Ortsentlastungsstraße zur Stockstädter Straße auf Rot umschaltete hielt die 56-Jährige in ihrem Toyota an. Die nachfolgende 22-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem VW auf den Toyota auf.

Scheiben an sechs Autos eingeschlagen und Fensterscheibe eingeworfen - Polizei sucht Zeugen

KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. An gegenwärtig sechs Autos sind in der Zeit von Freitag 19:30 bis Samstag 02:10 Uhr in der Hanauer Landstraße und Forststraße die Scheiben eingeschlagen worden. Darüber hinaus wurde auch die Scheibe eines Wohnhauses eingeworfen. Zur Aufklärung der Taten sucht die Polizei Alzenau nach Zeugen.

Bislang stellte die Polizei Alzenau fest, dass in der Nacht von Freitag auf Samstag an sechs Autos von einem Unbekannten die Seitenscheiben eingeschlagen worden sind. In einem Fall ist auch der Außenspiegel beschädigt worden. Eine Fensterscheibe eines dortigen Wohnhauses wurde ebenfalls eingeworfen. Die Schadenshöhe liegt im vierstelligen Bereich, kann aber noch nicht genauer beziffert werden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Wärmflasche aus Blech explodiert auf Ofen - keine Verletzten

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstagabend explodierte nach bisherigen Erkenntnissen eine Wärmflasche aus Blech, die befüllt auf einem Kaminofen abgestellt war. Die Bewohnerin blieb glücklicherweise unverletzt. Die Kripo Aschaffenburg führt die Ermittlungen zur Ursache der Explosion.

Gegen 22:50 Uhr wurde durch die Integrierte Leitstelle eine Rauchentwicklung in einem Wohnhaus in der Bauhofstraße mitgeteilt. Nach aktuellem Ermittlungsstand war eine metallische Wärmflasche, abgestellt auf einem Kaminofen, explodiert. Vor Ort waren zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr Großostheim und des Rettungsdienstes. Trotz umherfliegender Einzelteile blieb die Bewohnerin unverletzt. An dem Ofen und dem Schornstein entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Zur genauen Explosionsursache haben Brandermittler der Kripo Aschaffenburg die Ermittlungen übernommen.

Betrunken in den Gegenverkehr geraten - glücklicherweise nur Blechschäden

ASCHAFFENBURG / DAMM. Am Samstagmorgen geriet eine 44-jährige Audi-Fahrerin in den Gegenverkehr. Bei der Sachverhaltsaufnahme konnte festgestellt werde, dass die Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Gegen 07:00 Uhr befuhr die 44-Jährige die Straße "Damm" und kam nach links auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Volvo eines 59-Jährigen. Als dieser versucht hat, der Unfallverursacherin auszuweichen, touchierte er den Spiegel eines Mercedes, der von einer 52-Jährigen gelenkt wurde. An allen drei Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurden die Beamten auf Alkoholgeruch der Unfallverursacherin aufmerksam. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,1 Promille.

Der Führerschein der 44-Jährigen wurde sichergestellt und sie muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Ordnungswidrigkeiten nach der Straßenverkehrsordnung verantworten.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / DAMM. Ein silbernes Damen-E-Bike der Marke Giant ist am Samstag in der Zeit von 14:00 bis 20:00 Uhr im Innenhof der Inselstraße 7 entwendet worden.

ASCHAFFENBURG. Ein unverschlossenes blaues Damenfahrrad der Marke Staiger ist am Freitag zwischen 08:00 und 09:00 Uhr vor der Kleingartenanlage Fasanerie/Röderbach gestohlen worden.

ASCHAFFENBURG / DAMM. Kratzer an der vorderen rechten Seite ihres weißen Toyota Yaris stellte eine 30-Jährige am Freitag gegen 11:10 Uhr fest. Sie hatte ihren Pkw am Donnerstagabend gegen 22:00 Uhr unbeschädigt in der Dahlemstraße 16 abgestellt.

HEIGENBRÜCKEN. Gegen 00:15 Uhr hat ein Unbekannter die Heckscheibe eines in der Lindenallee geparkten VW Passats mit polnischer Zulassung eingeschlagen. Die Inhaberin einer Pension hatte aufgrund des ausgelösten Autoalarms sofort die Polizei verständigt. Die alarmierte Streife konnte jedoch keinen Tatverdächtigen antreffen.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Ein bislang unbekannter Täter hat in der Zeit von Donnerstag 22:00 Uhr bis Freitag 15:00 Uhr einen Briefkasten in der Hefner-Alteneck-Straße mit Bauschaum ausgesprüht.

HAIBACH, LKR. ASCHAFFENBGURG. In der Zeit von Donnerstag, 20:00 Uhr, bis Mittwoch, 17:00 Uhr hat ein Unbekannter in der Burgstraße einen roten Fiat an der Heckstoßstange beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 400 Euro.

ASCHAFFENURG / INNENSTADT. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat einen grauen VW in der Straße "Fischerhohle" angefahren. Der Verkehrsunfall ereignete sich im Zeitraum zwischen Freitag, 20:00 Uhr, und Samstag, 12:30 Uhr. Der Schaden an der vorderen Stoßstange und am rechten Kotflügel beläuft sich auf etwa 750 Euro.

GOLDBACH, LKR. ASCHAFENBURG. Ein bislang Unbekannter hat eine Scheibe eines Vereinsheimes Am Sportplatz mit einem Stein eingeworfen. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag und Samstag, gegen 11:00 Uhr. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, OT WASSERLOS, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Samstag, 22:15 Uhr und Sonntag, 00:40 Uhr, hat ein Unbekannter einen versperrten E-Scooter auf einem Vereinsgelände im Sälzerweg entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein Unbekannter hat in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Verkehrszeichen in der Prischoßstraße aus der Verankerung im Boden gerissen. Die Schadenshöhe wird mit etwa 100 Euro beziffert.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

KLEINWALLSTADT. Einen Stromverteilerkasten hat ein Unbekannter am Freitag in der Zeit von 08:00 bis 21:10 Uhr im Neubaugebiet "Kleinwallstadt" in der Nähe des Berliner Ringes angefahren. Der Schaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

ERLENBACH AM MAIN. In der Tiefgarage der Helios Klinik ist in der Zeit von Mittwoch 08:00 Uhr bis Freitag 17:00 Uhr ein brauner Nissan Qashqai angefahren worden. An dem wurde die Beifahrerseite eingedrückt und eingedellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.