612. Einbruch in Gaststätte; ein Tatverdächtiger festgenommen – Westend

Am Samstag, 15.04.2023, gegen 04:00 Uhr, brach ein 22-Jähriger mit Wohnsitz in München gewaltsam in eine Gaststätte in der Westendstraße ein. Im Inneren wurden mehrere Schränke von dem 22-Jährigen durchsucht. Die Gaststätte war alarmgesichert und durch das gewaltsame Eindringen wurde dieser Alarm ausgelöst.

Es fuhren mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit. Vor Ort konnte der 22-Jährige angetroffen und festgenommen werden. Die Beamten überstellten ihn nach den Maßnahmen der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München. Der zuständige Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl.

In diesem Fall ermittelt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

613. Betriebsunfall; eine Person schwer verletzt – Grasbrunn

Am Freitag, 14.04.2023, gegen 15:45 Uhr, verständigte die integrierte Rettungsleitstelle die Notrufeinsatzzentrale der Polizei darüber, dass sich ein Betriebsunfall in Grasbrunn in einem dortigen Gartenbaubetrieb ereignet hatte.

Vor Ort konnte ein 52-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg angetroffen werden. Dieser war schwer verletzt und wurde mit einem hinzugerufenen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums München nahm den Betriebsunfall vor Ort auf und führte die Ermittlungen hier. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der 52-Jährige alleine Wartungsarbeiten an einem Holzspalter durchführte und hierbei mit seinem Fuß in das Gerät kam. Er zog sich hierbei schwere Verletzungen zu.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 13 (Betriebsunfälle) der Münchner Kriminalpolizei.

614. Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Pkw; eine Person schwer verletzt – Freimann

Am Samstag, 15.04.2023, gegen 20:15 Uhr, überquerte ein 67-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Kelheim die Fahrbahn der Ungererstraße. Zur selben Zeit fuhr ein 18-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw BMW auf der Ungererstraße stadtauswärts.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fußgänger. Hierbei wurde der 67-Jährige durch den Aufprall auf die Fahrbahn geschleudert. Der 67-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Einem Rettungswagen brachte den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 18-Jährige blieb unverletzt. An dem Pkw entstand Sachschaden.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei. Die Ungererstraße wurde ab der Brandenburger Straße in stadtauswärtige Richtung für eineinhalb Stunden komplett gesperrt. Der Verkehr wurde abgeleitet. Dies führte zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

615. Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr; zwei Personen leicht verletzt – Schwabing

Am Samstag, 15.04.2023, gegen 21:25 Uhr, fuhr ein 18-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw VW die Theodor-Dombart-Straße stadtauswärts. Ihm kam ein 21-Jähriger ebenfalls mit Wohnsitz in München mit einem Pkw VW entgegen. Der 18-Jährige geriet in den Gegenverkehr und stieß mit dem Pkw des 21-Jährigen zusammen.

Beide Fahrzeuge wurden an den jeweiligen Straßenrand geschleudert und beschädigten hier zwei geparkte Fahrzeuge. Es handelte sich um einen geparkter Pkw Renault sowie ein Pkw Peugeot. An allen Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Die beiden Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Der 21-Jährige wurde mit einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 18-Jährige wurde vor Ort ambulant behandelt.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde eine starke Alkoholisierung bei dem 18-jährigen Fahrzeugführer festgestellt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Die Unfallaufnahme dauerte knapp zwei Stunden Hierbei wurde die Straße komplett gesperrt. Es kam zu geringeren Verkehrsbeeinträchtigungen.

616. Benefizkonzert im Rahmen der Notruf- und Präventionskampagne "110 – UNSERE NUMMER. DEINE SICHERHEIT." der Münchner Polizei

-siehe Pressebericht vom 10.02.2023, Nr. 241

Im Jahr 1913 – also vor 110 Jahren - bezog die Münchner Polizei ihr neues Dienstgebäude im Herzen der Landeshauptstadt in der Ettstraße. Über die vielen Jahre wurde die „Ettstraße“ ein bekannter Begriff und für viele Menschen in München ist es die Bezeichnung für ihr Polizeipräsidium.

Da die 110 zugleich im Rahmen einer Kampagne für die bekannte bundeseinheitliche Notrufnummer der Polizei steht, wird im Jubiläumsjahr besonders auf die Bedeutung des Notrufs und auf die wichtigsten Präventionsthemen der Münchner Polizei hingewiesen.

Am Samstagabend, 15.04.2023, fand nun in der Isarphilharmonie München im Rahmen dieser Kampagne ein Benefizkonzert des Polizeiorchesters Bayern zugunsten der AETAS Kinderstiftung statt.

Noch vor dem Konzert fand ein umfangreiches Rahmenprogramm statt. In einer Talkrunde unter Beteiligung der beiden Schirmherren, Bayerns Innenminister Joachim Herrmann und Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter sowie dem Münchner Polizeipräsidenten Thomas Hampel und Frau Tita Kern von der AETAS Kinderstiftung, wurden u.a. verschiedene Präventionsthemen wie Callcenterbetrug und Hasskriminalität angesprochen. Darüber hinaus wurde die Tätigkeit der AETAS Kinderstiftung im Rahmen der Betreuung bei belastenden Ereignissen vorgestellt.

Zu Gunsten der AETAS Kinderstiftung konnte noch während der Veranstaltung ein Spendenscheck in Höhe von 18.600 Euro an Frau Tita Kern übergeben werden.

Das Konzert des Polizeiorchesters Bayern selbst führte zu einer großen Begeisterung bei den zahlreichen Zuschauern in der Isarphilharmonie. Das bunte Potpourri aus verschiedenen Musikstücken, darunter die Uraufführung eines eigens für das Polizeipräsidium München komponierten Stückes, stieß auf großen Anklang und sorgte für ein kurzweiliges Vergnügen bei allen Beteiligten.

Innenminister Joachim Herrmann:

„Die AETAS-Kinderstiftung macht Kinder stark, wenn sie Tragisches erlebt haben. Auch mit dem Erlös aus dem Benefizkonzert des Bayerischen Polizeiorchesters kann AETAS in für die Kinder oft entscheidenden Momenten die richtige Hilfe leisten. Deshalb habe ich nicht nur sehr gerne die Schirmherrschaft für das Benefizkonzert übernommen, sondern ich sage allen Spenderinnen und Spendern ein herzliches „Vergelt’s Gott“ und vielen Dank für Ihre großartige Unterstützung.“

Oberbürgermeister Dieter Reiter:

‚Es freut mich sehr, dass wir als Stadt München dieses Konzert und vor allem den zugrundliegenden wohltätigen Zweck umfangreich unterstützen konnten. Als Oberbürgermeister ist es mir ein Anliegen, die gute Zusammenarbeit zwischen der Münchner Polizei und der Stadtregierung hervorzuheben und auch in Zukunft weiterhin zu fördern. Mein großer Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen im Polizeidienst, die mit hohem Engagement dazu beitragen, dass unsere Stadt zu einer der sichersten Städte Europas zählt. Und weil dazu auch gute Information gehört, wünsche ich der aktuellen Präventionskampagne vollen Erfolg!‘

Polizeipräsident Thomas Hampel:

„Ich bin mit dem Verlauf des gestrigen Abends hoch zufrieden und danke allen Beteiligten für ihr Engagement und natürlich den zahlreichen Gästen für ihre Spendenbereitschaft. Ich denke, es ist uns gelungen, einen wertvollen Beitrag zur Unterstützung der überaus wichtigen Arbeit der AETAS Kinderstiftung zu leisten. Wir werden unsere Notruf- und Präventionskampagne auch weiterhin fortführen, um das Vertrauen in der Bevölkerung zu stärken und die hervorragende Sicherheitslage in München zu bewahren. München ist Heimat für Menschen aus 190 Ländern der Erde und jedes Jahr kommen viele Gäste in die „Weltstadt mit Herz. Unser Anspruch ist es, dass alle Menschen bei uns in Sicherheit und Freiheit leben können.“

Für weitere Informationen zur Kampagne und den jeweiligen Präventionsthemen wird auf die entsprechende Interseite verwiesen:

www.polizei.bayern.de/ppmuenchen110Jahre

In diesem Zusammenhang wird schon einmal auf den kommenden Tag der offenen Tür beim Polizeipräsidium München hingewiesen. Dieser findet am Samstag, 15.07.2023, im und um das Dienstgebäude in der Ettstraße mit einem umfangreichen Rahmenprogramm statt. Weitere Informationen darüber finden Sie hier:

www.polizei.bayern.de/tagderoffenentuer110Jahre