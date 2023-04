VILSHOFEN, LKR. PASSAU. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 16.04.2023 stellte eine Servicekraft eines benachbarten Casinos gegen 00:25 Uhr eine starke Rauchentwicklung in einem Bettenfachmarkt an der Aidenbacher Straße in Vilshofen a.d.Donau fest.

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei waren bei Eintreffen vor Ort mit einer großflächigen, offenen Flammenbildung im Fachmarkt konfrontiert. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf einen hohen sechsstelligen Eurobetrag, Personen kamen infolge des Brandes nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an und wurden durch die Kriminalpolizeiinspektion Passau übernommen. Sachdienliche Hinweise zur Brandursache und eine Kontaktaufnahme durch mögliche Augenzeugen sind an die KPI Passau erbeten.

Veröffentlicht am 16.04.2023, 07:30 Uhr.