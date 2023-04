Trunkenheitsfahrt und Urkundenfälschung

KAUFBEUREN. Am Donnerstagabend gegen 22:30 h wurde der Polizei in Kaufbeuren ein Autofahrer gemeldet, der in Schlangenlinien fuhr. Bei der Kontrolle des 35-jährigen Fahrers wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Zudem stellten die Beamten fest, dass der vorgelegte Führerschein eine Totalfälschung war. Den Mann erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

(PI Kaufbeuren)