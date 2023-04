BETZIGAU. Am Freitagnachmittag löste die Brandmeldeanlage eines ansässigen Abfallverwertungsbetriebes aus. Bereits bei Anfahrt der Rettungskräfte war eine Rauchsäule über dem Betrieb erkennbar. Vor Ort wurde festgestellt, dass eine größere Menge an gepressten Altpapierballen (etwa 60 m³), die in einem überdachten Widerkehr gelagert waren, aus unbekannter Ursache in Brand geraten waren. Nachdem die Kräfte der freiwilligen Feuerwehren Hochgreut, Betzigau und Wildpoldsried ein Übergreifen auf das Hauptgebäude verhindern konnten, mussten die noch glühenden und immer wieder aufflammenden Papierballen mühsam mit einem Kran einzeln aus dem Widerkehr herausgeholt, auf einer Freifläche geöffnet und abgelöscht werden. Der Gebäudeschaden konnte zwar noch nicht beziffert werden, dürfte jedoch nicht all zu schwer zu Buche schlagen. Die oben genannten Feuerwehren waren mit etwa 60 Personen im Einsatz. Personen wurden nicht verletzt. (PI Kempten)