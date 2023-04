SCHWABACH. (455) Bereits am Dienstag den 04.04.2023 brachen ein 16-Jähriger und ein 14-Jähriger in eine Schwabacher Schule ein, nachdem sie bereits zuvor erhebliche Sachschäden verursachten. Der 16-Jährige wurde in Tatortnähe festgenommen und seinen Erziehungsberechtigten übergeben.



Gegen 22:20 Uhr verständigten aufmerksame Anwohner die Polizeiinspektion Schwabach und teilten einen mutmaßlichen Einbruch in eine Schule in der Waikersreuther Straße mit. Unbekannte hatten sich offenbar gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft.

Alarmierte Streifen stellten vor Ort fest, dass die Verglasung einer Zugangstür zum Gebäude eingeschlagen wurde und diverse Büroausstattung entwendet wurde. Im Zuge der unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nahmen die Beamten einen 16-jährigen Tatverdächtigen fest, welcher Diebesgut aus der Schule mit sich führte. Er wurde zur Polizeiinspektion Schwabach verbracht und im Anschluss seinen Erziehungsberechtigten übergeben.

An den Fahndungsmaßnahmen waren, neben Streifen der umliegenden Dienststellen, auch ein Polizeihubschrauber und ein Diensthundeführer beteiligt. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken sicherte Spuren am Tatort.

Im Zuge der weiteren Bearbeitung, welche vom zuständigen Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei übernommen wurde, konnte zudem ein ebenfalls der Tat verdächtigter 14-jähriger Komplize des 16-Jährigen ermittelt werden. Zudem stellte sich heraus, dass das Duo bereits vor dem Einbruch mehrere Fensterscheiben der Schule durch Steinwürfe beschädigt hatte.

Der verursachte Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Das entwendete Diebesgut konnte sichergestellt werden.

Das Duo muss sich nun unter anderem aufgrund des Verdachts des Einbruchdiebstahls und der Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Sebastian Schmidt