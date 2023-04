0698 - Sachbeschädigung

Friedberg - In der Jahnstraße wurde im Zeitraum vom 05.04.23, 09:00 Uhr bis 12.04.23, 14:30 Uhr, ein schwarzer Mercedes beschädigt. Das hochwertige Fahrzeug wurde an der gesamten rechten Fahrzeugseite von einem Unbekannten verkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen.

0699 - Anprall bei Ausparkversuch: vorbildlich verhalten

Donauwörth - In der Donauwörther Sonnenstraße wollte am Donnerstag (13.04.2023) gegen 11.00 Uhr ein 73-jähriger Bäumenheimer seinen Wagen ausparken. Dabei blieb er am hinteren Stoßfänger eines vorderhalb geparkten Pkw hängen. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Der Unfallverursacher verhielt sich vorbildlich: Er wartete eine Zeit lang vor Ort, hinterließ dann einen Benachrichtigungszettel an dem angefahrenen Wagen und informierte telefonisch die Polizeiinspektion Donauwörth. Die Beamten verzichteten daher auf eine Ahndung.

0700 - Berufskraftfahrer ohne Fahrerlaubnis

Harburg - Am Donnerstag (13.04.2023) gegen 07.45 Uhr kontrollierte eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth auf der B 25 bei Harburg einen Transporter mit Anhänger. Dessen Fahrer hatte zuvor, trotz Verbotsbeschilderung, einen Sattelzug überholt. Bei der Kontrolle konnte der 48-jährige Fahrer aus dem Landkreis Märkisch-Oderland lediglich eine moldauische Fahrerlaubnis vorweisen, welche seit 2019 im Bundesgebiet ungültig ist. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und zeigten den Mann wegen Verdachts auf Fahren ohne Fahrerlaubnis an. Auch die Spedition, die die Fahrt ohne gültige Fahrerlaubnis zuließ, muss mit einer Anzeige rechnen.