Rucksack aus Pkw entwendet - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG, INNENSTADT. Ein bislang Unbekannter hat aus einem unversperrten Fahrzeug einen Rucksack samt Inhalt entwendet. Der Beuteschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

Der Unbekannte nutzte die kurze Zeitspanne zwischen 15:54 Uhr und 16:15 Uhr und nahm einen Rucksack von der Rückbank eines geparkten Pkw auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Würzburger Straße an sich. In der Tasche befand sich ein Laptop im Wert von etwa 2.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2231 in Verbindung zu setzen.

Ladendieb versucht zu flüchten - Mitarbeiter nimmt Verfolgung auf

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein Ladendieb hat seinen Einkaufstrolley mit Waren befüllt und wollte den Supermarktmarkt verlassen. Als er von Mitarbeitern angesprochen wurde, versuchte er, über den Parkplatz zu flüchten. Dort wurde er vom Mitarbeiter eines benachbarten Geschäfts bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Der 23-jährige Ladendieb hat in einem Supermarkt in der Emmy-Noether-Straße Waren im Wert von über 200 Euro in seinem Einkaufstrolley verstaut. Als er das Geschäft durch die Gemüseabteilung verlassen wollte, wurde er angesprochen. Er ließ seinen Trolley zurück und ergriff umgehend die Flucht. Der Mitarbeiter eines benachbarten Getränkemarktes, der über den Vorfall informiert war, handelte geistesgegenwärtig und stoppte den flüchtenden Dieb auf dem Parkplatz. Die hinzugerufene Streifenbesatzung der PI Alzenau fand in dem Rucksack des Mannes weiteres Diebesgut im Wert von circa 70 Euro aus dem Supermarkt.

Der 23-Jährige muss sich nun wegen Ladendiebstahl verantworten.

Unbekannter entwendet Geldbörse - Zeugen gesucht

OBERNBURG A.MAIN, LKR. MILTENBERG. Ein bislang Unbekannter hat in einer Bäckerei-Filiale eine Geldbörse entwendet und anschließend die ec-Karte missbräuchlich benutzt. Die genaue Schadenhöhe steht noch nicht fest.

Zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr hat die Eigentümerin ihre beige Geldbörse der Marke Valentino auf einem Tisch abgelegt. In einem unbeobachteten Moment hat der unbekannte Dieb die Geldbörse an sich genommen. In der Folge hat der Dieb mit einer ec-Karte mehrmals Zigaretten an einem Automaten gekauft. Die Schadenshöhe kann noch nicht genau beziffert werden.

Zeugenhinweise nimmt die PI Obernburg am Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Pkw-Fahrer ohne Führerschein unterwegs - Beifahrer hat Joint dabei

MILTENBERG. Eine Verkehrskontrolle am Freitagmorgen gegen 03:30 Uhr in der Schererestraße zieht für den Fahrer eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und für den Beifahrer eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz nach sich.

Ein 20-Jähriger war mit einem Seat unterwegs, als er von einer Streifenbesatzung der PI Miltenberg einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Im Laufe der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Darüber hinaus hatte der 23-jähirge Beifahrer einen Joint mit einer geringen Menge Marihuana bei sich. Dieser wurde durch die Polizeibeamten sichergestellt. Die Weiterfahrt der beiden Männer wurde unterbunden.

Gegen beide Männer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag, zwischen 18:50 Uhr und 19:15 Uhr, hat ein Unbekannter auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Johann-Dahlem-Straße einen geparkten, weißen Audi beschädigt. Der Schaden an der rechten Seite der Frontstoßstange beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag, gegen 22:00 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße zu einer Unfallflucht. Beschädigt der linke Seitenspiegel eines grauen Peugeot 206. Obwohl ein Zeuge den Zusammenstoß hören konnte, entfernte sich der Unfallverursacher unerkannt. Der Schaden wird mit circa 200 Euro beziffert.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg

ERLENBACH A.MAIN, LKR. MILTENBERG. Ein bislang Unbekannter hat in der Zeit vom 06.03.2023 bis 13.04.2023, 09:50 Uhr, beide Kennzeichen eines geparkten Kia in der Dr.-Gammert-Straße entwendet. Es handelte sich um sogenannte "Händler-Kennzeichen", die mit roten Ziffern versehen sind.

NIEDERNBERG, LKR. MILTENBERG. Der linke Außenspiegel eines geparkten Fiat wurde am vergangenen Dienstag zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr in der Schulstraße beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerkannt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 350 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.