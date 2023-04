FREYUNG. Am 13.04.2023 soll ein Mann in einem Schwimmbad Kinder gefilmt haben, gegen ihm wurde ein Verfahren wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs eröffnet.

Am 13.04.2023 hielt sich ein 53-Jähriger in einem Schwimmbad eines Hotels in Freyung auf. Dabei soll er gegen 20:00 Uhr schwimmende Kinder gefilmt haben, laut Zeugenangaben konnte ein sexueller Hintergrund nicht ausgeschlossen werden. Der 53-Jährige, der in Unterfranken wohnhaft ist, wurde von der Polizei angetroffen. Gegen ihm wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern eingeleitet. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PHK Alexander Heigl, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 14.04.2023, 13:51 Uhr