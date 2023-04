NÜRNBERG. (452) Am Mittwoch (12.04.2023) erlitten zwei Passanten in der Breitscheidstraße unvermittelt Schmerzen am Arm beziehungsweise an der Hüfte. Ermittlungen ergaben, dass sie mutmaßlich von Metallkügelchen getroffen wurden. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 14:00 Uhr stand ein 66-jähriger Mann in der Breitscheidstraße zwischen der Pillenreuther Straße und der Bulmannstraße, als er unvermittelt einen Schmerz unter anderem im Bereich seiner Hüfte verspürte. Gegen 19:15 Uhr erging es einem 47-jährigen Mann an der gleichen Örtlichkeit ähnlich: Auch er spürte einen plötzlichen Schmerz am Oberarm. Beide erlitten nur leichte, oberflächliche Verletzungen.

Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd haben die Ermittlungen aufgenommen. In einem der Fälle konnte vor Ort ein Metallkügelchen aufgefunden werden. Der Ursprung des Kügelchens – insbesondere von wo es eventuell verschossen oder geschleudert wurde – ist noch unklar. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 9482 – 114 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl