STRAUBING. In der Nacht am 12.04.2023 soll eine 38-jährige Angestellte einer Spielothek in der Straubinger Innenstadt von zwei bislang unbekannten Männern mit einem Messer attackiert worden sein, nachdem sich diese über eine Seitentür Zugang zur Spielothek verschaffen wollten. Die beiden Männer flüchteten unerkannt, die Angestellte wurde leicht verletzt.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Straubing wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung sind die Hintergründe der Tat bislang noch unklar. Mit folgender nun vorliegender Beschreibung der beiden Männer bittet die Kripo nun um Hinweise aus der Bevölkerung:

Täter 1:

ca. 160 -165 cm groß

hellhäutig

untersetzt

kurze Hose, weiße Socken, Turnschuhe und ein schwarz/blaues Cap

Täter 2:

ca. 180 cm groß

hellhäutig

komplett schwarz gekleidet

Personen, die Hinweise zu den gesuchten Männern geben können und Beobachtungen in Zusammenhang mit der Tat am 12.04.2023 gemacht haben, werden gebeten, sich unter der 09421/868-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 14.04.2023, 12.45 Uhr