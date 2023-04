605. Staatsschutzrelevantes Delikt; ein Tatverdächtiger festgenommen – Hauptbahnhof

Am Mittwoch, 12.04.2023, gegen 11:10 Uhr, verließ ein 36-Jähriger mit Wohnsitz in München die Halle des Hauptbahnhofs in Richtung Bayerstraße. Kurz nach dem Ausgangsbereich traf der 36-Jährige auf mehrere Mitarbeiter des kommunalen Außendienstes des Kreisverwaltungsreferates (KVR). Er stellte sich vor die Mitarbeiter und äußerte lautstark eine nationalsozialistische und volksverhetzerische Parole.

Daraufhin nahmen ihn die Mitarbeiter des Kreisverwaltungsreferats fest und verbrachten ihn zur Bundespolizeiinspektion am Hauptbahnhof. Auf dem Weg dorthin äußerte der 36-Jährige lautstark antisemitische Beleidigungen. Des Weiteren sang er beim Durchqueren der Hauptbahnhofshalle ein Lied mit volksverhetzenden Textpassagen.

Als der 36-Jährige den Polizeibeamten der Bundespolizei übergeben worden war, äußerte er, dass er zuhause zwei Handgranaten hätte. Aufgrund dessen verständigte die Bundespolizei die Münchner Kriminalpolizei, welche die weiteren Ermittlungen übernahm. In der Folge wurde durch die Kriminalpolizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft München I ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Beschuldigten erwirkt.

Bei der Durchsuchung der Wohnung wurden keine Handgranaten aufgefunden.

Wie sich im Nachhinein herausstellte hatte der 36-Jährige ein aktuelles Hausverbot für den Hauptbahnhof München. Gegen den 36-Jährigen wird jetzt wegen Volksverhetzung, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Hausfriedensbruch ermittelt. Nach Beendigung der Anzeigenaufnahme wurde er der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Er wurde am Mittwoch, 13.04.2023, einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 44 (Staatsschutzdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

606. Staatsschutzrelevantes Delikt – Englischer Garten

Am Mittwoch, 12.04.2023, gegen 23:10 Uhr, verständigte ein Anwohner am Englischen Garten den Polizeinotruf 110 und meldete eine Ruhestörung durch seinen Nachbarn.

Als die Polizeibeamten an der Wohnungstüre des vermeintlichen Ruhestörers klingelten, öffnete ein 46-Jähriger die Türe. Auf die Ruhestörung angesprochen äußerte er sich ausländerfeindlich gegenüber seinem Nachbarn. Zudem zeigte er beim Schließen seiner Wohnungstüre Gesten mit Bezug zur NS-Zeit und äußerte sich auch entsprechend.

Gegen den 46-Jährigen wurde eine Anzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger erstellt.

Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch das Kommissariat 44 (Politisch motivierte Kriminalität).

607. Raub mit Messer – Obergiesing

Am Donnerstag, 13.04.2023, gegen 19:55 Uhr, befand sich ein bislang unbekannter Mann in einem Supermarkt in der Schlierseestraße. Im Kassenbereich legte er diverse Artikel auf das Kassenband, welche von der 56-jährigen Angestellten eingescannt wurden. In diesem Moment zog der Mann ein Messer, bedrohte damit die Angestellte und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Neben mehreren hundert Euro Bargeld entwendete der Täter im weiteren Verlauf diverse Getränke und Tabakartikel. Im Anschluss flüchtete er in Richtung Giesinger Bahnhof. Auf seiner Flucht wurde er von zwei auf den Raubüberfall aufmerksam gewordene Zeugen verfolgt. Dabei verlor er einen Teil seiner Tatbeute.

Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen durch die Münchner Polizei mit mehr als zwanzig Streifen erbrachten keine Hinweise auf den Täter.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, eher klein, schlank, sprach hochdeutsch ohne erkennbaren Akzent, schwarz gekleidet, trug eine Basecap und darunter eine Kapuze oder Mütze, schwarze FFP2-Maske, weiße Turnschuhe, dunkelgraue Handschuhe



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Untersbergstraße bis Schlierseestraße, Werinherstraße bis Deisenhofener Straße, Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

608. Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und geparktem Pkw; eine Person verletzt – Altstadt

Am Donnerstag, 13.04.2023, gegen 16:00 Uhr, fuhr ein 32-jähriger Fahrradfahrer mit Wohnsitz in München auf der Maximilianstraße in Richtung Praterinsel. Aus bislang unbekannten Gründen kam es zum Zusammenstoß zwischen dem 32-Jährigen und einem geparkten Pkw. Dabei kam der 32-Jährige zu Sturz.

Der 32-Jährige, der keinen Fahrradhelm trug, wurde bei dem Unfall verletzt (Kopfverletzungen) und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.



Hinweis der Münchner Verkehrspolizei:

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

609. Einbruch in Gaststätte – Fürstenried

Am Donnerstag, 13.04.2023, gegen 10:30 Uhr, bemerkte der Inhaber einer Gaststätte, dass ihn diese eingebrochen worden war. Er verständigte sofort die Polizei.

Nach ersten Ermittlungen gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter in die Gaststätte, indem sie gewaltsam durch den Eingang eindrangen. Der oder die unbekannten Täter entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.



Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum Dienstag, 11.04.2023, 22:00 Uhr bis Donnerstag, 13.04.2023, 10:30 Uhr, im Bereich der Basler Straße, Züricher Straße, Fritz-Baer-Straße (Fürstenried) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

610. Einbruch in Gaststätte – Bogenhausen

Am Donnerstag, 13.04.2023, gegen 07:50 Uhr, bemerkte der Inhaber einer Gaststätte, dass ihn diese eingebrochen worden war. Er verständigte sofort die Polizei.

Nach ersten Ermittlungen gelangten ein oder mehrere unbekannte Täter in die Gaststätte, indem sie gewaltsam durch ein Fenster eindrangen. Der oder die unbekannten Täter entwendeten elektronische Geräte im Wert von mehreren hundert Euro. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) der Münchner Kriminalpolizei.



Zeugenaufruf:

Wer hat im Zeitraum Mittwoch, 12.04.2023, 23:00 Uhr bis Donnerstag, 13.04.2023, 07:50 Uhr, im Bereich der Herkomerplatz, Ismaninger Straße, Oberföhringer Straße, Montgelasstraße (Bogenhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

611. Verkehrsunfall; zwei Personen leicht verletzt – Neuaubing

Am Donnerstag, 13.04.2023, gegen 19:45 Uhr, fuhr ein 52-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck mit einem Pkw VW die Limesstraße in Richtung Bodenseestraße. Auf Höhe der Einmündung zur Neidensteiner Straße kam er aus bislang unbekannten Gründen nach links von seinem Fahrstreifen ab und fuhr in zwei geparkte Pkw, BMW und Hyundai. Danach kollidierte er mit dem Pkw eines 38-Jährigen mit Wohnsitz in München, der ihm auf der Limesstraße entgegenkam.

Der Pkw des 38-Jährigen wurde durch den Unfall einige Meter fortgeschleudert und fing im Bereich des Motorraums Feuer. Das Feuer wurde durch die hinzugerufene Feuerwehr gelöscht.

Bei dem Unfall wurde der 38-Jährige leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 52-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt, benötigte jedoch keine medizinische Versorgung.

Während der Unfallaufnahme konnte bei dem 52-Jährigen eine Alkoholisierung festgestellt werden. Er wurde im Anschluss an die Unfallaufnahme zur Blutentnahme gebracht.

Die in den Unfall verwickelten Pkw wurden teilweise erheblich beschädigt. Insgesamt wird der Sachschaden auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, da die Limesstraße für beide Fahrtrichtungen gesperrt werden musste.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei, die auch die weitere Sachbearbeitung übernimmt.